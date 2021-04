Live! 1:1! Hummels trifft - BVB schlägt vor der Pause zurück

Dortmund. Der BVB kann gegen Frankfurt auf Reus und Guerreiro setzen, Sancho und Moukoko fehlen. Die Startaufstellung weiß zu überraschen.

Für Borussia Dortmund ist es eines der wichtigsten Spiele der Saison: Gegen Eintracht Frankfurt steht eine Vorentscheidung um die Champions-League-Teilnahme an. Die Eintracht liegt auf Rang vier, der noch zur Teilnahme and er Königsklasse berechtigt, der BVB hat vier Punkte Rückstand. Das Motto ist also klar: Verlieren verboten!

BVB-Trainer Edin Terzic geht mit einer überraschenden Aufstellung in diese vorentscheidende Partie: In Raphael Guerreiro und Nico Schulz stehen gleich zwei gelernte Linksverteidiger auf dem Aufstellungsbogen. Das spricht dafür, dass Guerreiro erstmals seit langer Zeit wieder im Mittelfeld eingesetzt wird.

BVB: Reus und Guerreiro rechtzeitig fit

Möglich, dass Terzic gegen die Eintracht auf eine Dreierkette setzt, um den beiden starken Stürmern Luka Jovic und Silva zu begegnen. Dann würden Emre Can, Mats Hummels und Manuel Akanji die letzte Defensivreihe bilden, Schulz auf links und Thorgan Hazard auf rechts wären dafür zuständig, die Flügel zu beackern. Neben Guerreiro würden Thomas Delaney und Jude Bellingham im Zentrum auflaufen – und für die Offensive wären Mittelstürmer Erling Haaland und dahinter Marco Reus zuständig. Die gute Nachricht aus Dortmunder Sicht also: Reus und Guerreiro sind rechtzeitig fit geworden nach ihren Verletzungen. Jadon Sancho fehlt dagegen wie erwartet.

Das Tor hütet wie stets zuletzt Marwin Hitz – was auch bedeutet: Für Roman Bürki bleibt nur ein Platz auf der Bank. Dort hat Terzic eher wenig offensive Power zur Verfügung, da auch Youssoufa Moukoko verletzt fehlt: Reinier, Giovanni Reyna, Julian Brandt, Ansgar Knauff und mit Abstrichen noch Mahmoud Dahoud. Dafür warten gleich drei gelernte Rechtsverteidiger auf einen Einsatz: Mateu Morey, Thomas Meunier und Lukasz Piszczek.

Auf Frankfurter Seite gibt es ebenfalls einige schmerzhafte Ausfälle, vor allem Innenverteidiger Martin Hinteregger. Dafür ist der frühere Dortmunder Erik Durm rechtzeitig von Problemen mit dem Hüftbeuger genesen und steht in der Startelf.

