Live! 1:0 Leverkusen! Schwache erste Halbzeit des BVB

Leverkusen. Der BVB setzt in Leverkusen auf Delaney anstelle des gelbgesperrten Can. Ein angeschlagener Offensivspieler kehrt in den Kader zurück.

Abwechslungen sind nicht die Sache von Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic – zumindest nicht in Sachen Aufstellung. Der 38-Jährige setzt im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen exakt auf jene Aufstellung, die zu erwarten war. Und das bedeutet auch: Es gibt nur eine Änderung. Thomas Delaney ersetzt den gelbgesperrten Emre Can.

Mehr News und Hintergründe zum BVB:

Ansonsten dürfen sich abermals jene Profis versuchen, die beim 1:1 gegen Mainz 05 am Wochenende eher enttäuschten – was vor allem die Offensive betraf. Dort soll Erling Haaland nun wieder für die Tore sorgen, bedient von Jadon Sancho, Marco Reus und Julian Brandt. Giovanni Reyna, der zuletzt an einem bakteriellen Infekt litt, sitzt zumindest wieder auf der Bank.

In der Mittelfeldzentrale läuft Jude Bellingham neben Delaney auf, die defensive Viererkette besetzen innen Mats Hummels und Manuel Akanji – und außen sollen Thomas Meunier rechts und Raphael Guerreiro links die schnellen Leverkusener Flügelspieler einbremsen. Das Tor hütet Roman Bürki.

BVB und Leverkusen haben sieben Punkte Rückstand auf Bayern

Auf der Bank sitzen neben Reyna Ersatztorhüter Marwin Hitz, Mateu Morey, Mahmoud Dahoud, Nico Schulz, Youssoufa Moukoko, Reinier, Lukasz Piszczek und Steffen Tigges.

Das Spiel ist für die Dortmunder wie für die Leverkusener gleichermaßen wichtig: Beide Mannschaften haben sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayern München. Im Falle einer Niederlage und eines Siegs der Bayern würde der Rückstand auf zehn Punkte anwachsen – viel zu viel, um nach der Hinrunde noch ernsthaft vom Titel träumen zu können.

Und auch der Blick nach unten zeigt, wie wichtig es wäre, drei Punkte einzufahren. Denn Union Berlin auf Platz fünf hat nur einen Zähler Rückstand, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt liegen drei Punkte hinter Dortmund und Leverkusen. Will der BVB also nicht aus den Champions-League-Rängen rutschen, die ja das Minimalziel darstellen, braucht er einen Sieg – genau wie Leverkusen, wo die Entwicklung mit nur einem Sieg aus den zurückliegenden fünf Spielen zuletzt eindeutig in die falsche Richtung ging.

Hier geht es zu unserem Live-Ticker: