Leon Goretzka: Dortmund ist „wieder unser Hauptkonkurrent“

München. Der Bayern-Profi attestiert Borussia Dortmund einen "großartigen Job". Er erwartet in der neuen Bundesliga-Saison einen Zweikampf mit dem BVB.

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka vom FC Bayern München erwartet in der neuen Bundesliga-Saison einen Zweikampf mit Borussia Dortmund. „Dortmund macht meiner Meinung nach seit Jahren einen großartigen Job: Sie schaffen es immer wieder, Weltklasse-Spieler zu entwickeln, zu verkaufen und Neue zu scouten. Sie werden sicherlich wieder unser Hauptkonkurrent sein“, sagte der 27-Jährige der „Sport Bild“.

Erstes Bayern-BVB-Duell am 9. Spieltag

Anfang Oktober, am 9. Spieltag der neuen Saison, müssen die Bayern in der Bundesliga in Dortmund antreten.

Goretzka machte aber auch deutlich, dass es trotzdem das Bayern-Selbstverständnis sei, wieder den Titel zu gewinnen. „Am Ende des Tages ist es auch das, was wir wollen: Spannung und Dramatik. Aber eben mit dem richtigen Ende für uns. Wenn wir hartnäckige Konkurrenten haben, es Big Games gibt, dann nehmen wir diesen Wettkampf gerne an“, sagte der Mittelfeldspieler. „Und klar ist auch: Wir wollen zum elften Mal in Folge Meister werden und am Ende mehr als nur einen Titel holen. Im Pokal haben wir etwas gutzumachen, und auch in der Champions League werden wir voll angreifen.“ (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB