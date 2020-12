Leipzig-Chef Mintzlaff sieht BVB bei Nagelsmann chancenlos

Besitzt in Leipzig einen Vertrag bis 2023: Trainer Julian Nagelsmann.

Leipzig RB Leipzig wird Trainer Julian Nagelsmann bei einer BVB-Anfrage nicht gehen lassen. Vorstandschef Oliver Mintzlaff verweist auf den Vertrag.

Trainer Julian Nagelsmann wird von Fußball-Bundesligist RB Leipzig im Fall einer Anfrage von Borussia Dortmund keine Freigabe bekommen. „Ich kann versichern, dass Julian in der kommenden Saison unser Trainer ist“, sagte Vorstandschef Oliver Mintzlaff am Sonntag in der TV-Sendung „Sky90“.

Nagelsmann besitzt in Leipzig einen Vertag bis 2023 und hat keine Ausstiegsklausel. Zuletzt war spekuliert worden, der 33-Jährige könnte im Sommer ein Kandidat für den BVB sein. Ein weiterer Kandidat soll Mönchengladbachs Marco Rose sein.

Mintzlaff sieht für Nagelsmann gar keinen Anlass, über ein vorzeitiges Vertragsende nachzudenken. „Er fühlt sich wohl, hat sich eine tolle Mannschaft zusammengebaut. Es gibt keinen Grund, die Koffer zu packen. Wir sind völlig entspannt“, sagte der 45-Jährige. Nagelsmann habe sich bewusst für Leipzig und einen Vierjahresvertrag entschieden. (dpa)