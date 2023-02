Last-Minute-Wahnsinn: BVB kommt in der Youth League weiter

Essen. Die U19 des BVB ist ins Achtelfinale der Youth League eingezogen. Gegen Hibernian Edinburgh drehte der BVB-Nachwuchs die Partie kurz vor Schluss.

Was für ein Finish am Dienstagabend von der U19 von Borussia Dortmund. In Schottland stand die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg in den Play-offs dem Nachwuchs von Hibernian Edinburgh gegenüber und buchte durch einen 2:1-Siegtreffer kurz vor Schluss das Achtelfinal-Ticket.

Von Beginn an war der BVB spielbestimmend, kam aber zu keinen konkreten Torchancen. Ganz anders die Gastgeber, die ihre erste gute Chance durch Jacob Blaney (26.) direkt nutzten und in Halbzeit eins in Führung gingen. Bis dahin hatte die Borussia nichts anbrennen lassen.

Blank erzielt den späten Siegtreffer

Nach der Pause setzten sich die Dortmunder in der gegnerischen Hälfte fest und erhöhten den Druck. In der 70. Minute herrschte Unordnung im Strafraum der Schotten, einem Verteidiger sprang der Ball an die Hand - Elfmeter für den BVB. Julian Rijkhoff blieb cool und traf zum Ausgleich.

Von Edinburgh kam daraufhin nichts mehr. Dortmund wollte die Entscheidung in der regulären Spielzeit und warf nochmal alles nach vorne - mit Erfolg. In der 90. Minute vollendete der eingewechselte Hendry Blank einen sehenswerten Angriff über die linke Seite und schoss seine Mannschaft ins Achtelfinale.

