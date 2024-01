Kurios! Transfer noch nicht verkündet, BVB bewirbt ihn schon

Dortmund. Lange kann es nicht mehr dauern, bis Borussia Dortmund Ian Maatsen offiziell präsentiert. Online gibt es schon einen mehr als deutlichen Hinweis.

Mit Jadon Sancho hat Borussia Dortmund am Donnerstag einen echten Transferhammer verkündet. Der einstige Millionen-Abgang kommt auf Leihbasis von Manchester United. „Jadon ist ein absoluter Unterschiedsspieler und ich freue mich, ihn bald wieder in Schwarzgelb zu sehen. Er kennt diese Stadt, den Signal Iduna Park, unsere Fans und unseren Verein. Auch wenn er in den vergangenen Monaten keine Pflichtspiele absolviert hat, sind wir uns sicher, dass er sich schnell wieder bei uns einleben wird, in Bestform kommt und uns mit seinen Qualitäten beim Erreichen unserer Saisonziele helfen wird“, wird BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in der Vereinsmitteilung zitiert.

BVB präsentierte Maatsen bereits im Online-Shop

Bald soll ein weiterer Spieler aus England dazustoßen. Nach unseren Informationen hat Ian Maatsen (21) seinen Medizincheck am Mittwoch absolviert, soll dann vom FC Chelsea ausgeliehen werden. Offiziell verkündet hat Borussia Dortmund den Deal noch nicht, wobei das nun nicht mehr lange dauern dürfte. Denn wenn der interessierte BVB-Fan den Namen „Ian Maatsen“ googelt, wird ihm noch auf der ersten Seite ein Ergebnis des offiziellen Borussia-Dortmund-Shops ausgespielt: die Spielerseite von Ian Maatsen.

Im BVB-Shop hat jeder Spieler seine eigene Seite, über die Fans personalisierte Stücke, wie etwa Trikots, kaufen können. Maatsens Seite ist mit seinem Bild und der Nummer 22 ausgestattet. Über den konventionellen Weg, bei dem im Shop die „Shop by Player“-Kategorie angewählt wird, ist Maatsens Seite übrigens nicht zu finden. Auch im Auswahlmenü beim Spielerflock für ein Trikot ist die neue Nummer 22 noch nicht anwählbar. Über die Google-Direktsuche ist die Seite jedoch seit einigen Stunden schon aufrufbar.

Update: Mittlerweile erscheint beim Anklicken der Seite eine Fehlermeldung. Sie wurde offensichtlich offline genommen. Den Google-Treffer gibt es jedoch nach wie vor.

Mit Maatsen will der BVB die Lücke auf der Linksverteidigerposition schließen. Ramy Bensebaini weilt aktuell mit der algerischen Nationalmannschaft beim Afrika-Cup.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB