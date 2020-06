Klopp über BVB-Star Sancho: "Rot würde ihm sehr gut stehen"

Liverpool. Seit Monaten wird über die Zukunft von BVB-Star Jadon Sancho spekuliert. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp heizt diese nun weiter an.

Meistertrainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool schwärmt von Jungstar Jadon Sancho, schließt einen Wechsel des Dortmunders auf die Insel nach dieser Saison aber aus. „Rot würde ihm sehr gut stehen“, sagte Klopp bei Bild live, „aber ich glaube nicht, dass so ein Transfer in diesem Sommer über die Bühne gehen wird, das ist einfach eine unsichere Zeit.“

Sancho hat bei Klopps Ex-Klub noch einen Vertrag bis 2022, als Haupt-Interessent gilt Liverpools „ewiger“ Rivale Manchester United. Der englische Nationalspieler sei „ein Topspieler, ein junger, hochinteressanter Spieler“, sagte Klopp. Aber: „Wenn er in diesem Sommer nach Liverpool wechseln würde, wäre ich der Überraschteste von allen.“

Jürgen Klopp spricht über mögliches Engagement als Bundestrainer

Klopps früherer Boss, BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, zeigte sich „nicht so überrascht von Jürgens Aussage“. Der Marktwert von Sancho (20), der aus seiner Sehnsucht nach der Premier League keinen Hehl macht, wird auf über 100 Millionen Euro taxiert. Für den BVB hat der Flügelstürmer seit seinem Wechsel von Manchester City in 98 Pflichtspielen 34 Tore selbst erzielt und 43 weitere vorbereitet.

Den Job als Bundestrainer unmittelbar nach Ablauf seines Vertrages im Jahr 2024 hat Klopp derweil ausgeschlossen. „Das würde heißen, ich würde direkt nach Ende meines Vertrages übernehmen, ohne Vorbereitung - nee!“, sagte Klopp.

Der 53-Jährige machte zwar aus seiner Heimatliebe kein Geheimnis: „Ich bin in Deutschland aufgewachsen, bin Deutscher und bin das super gerne.“ Aber: „Ich bin jetzt hier bei Liverpool und habe darüber hinaus keine weiterführenden Pläne.“

BVB-Boss Watzke kann sich Klopp als Bundestrainer vorstellen

Auch Klopps früherer Boss Watzke, sieht seinen Freund nicht als baldigen Nachfolger von Joachim Löw (Vertrag bis 2022): „Ich denke, dass er sich da keine Gedanken drüber macht.“

An Klopps Eignung zweifelt Watzke jedoch nicht. „Jürgen kann jeden Job im Fußball, und notfalls kann er auch in die Showbranche wechseln.“ Auch eine Rückkehr zum BVB sei irgendwann vorstellbar, „in welcher Position auch immer. Aber die nächsten Jahre wird er in Liverpool sein, davon bin ich sehr, sehr überzeugt.“ (sid mit fs)