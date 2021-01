Kevin Großkreutz hört auf: Eine Karriere mit zwei Hälften

Dortmund. Mit 32 Jahren zieht sich der Dortmunder Junge Kevin Großkreutz als Profi zurück. Er zählte zum Weltmeister-Aufgebot - und stürzte danach ab.

Die Jacke war schon ausgezogen, Kevin Großkreutz stand am Spielfeldrand bereit. Da rappelte sich Bastian Schweinsteiger noch einmal auf und warf sich mit frisch getackerter Platzwunde im Gesicht in die letzten Minuten dieser Fußballschlacht gegen Argentinien. Und Großkreutz blieb der Profi, der wohl so knapp wie kein anderer vorbeigeschrammt ist an einem Einsatz im Weltmeisterschafts-Finale. Bei der Feier nach dem Titelgewinn zählte er trotzdem zu den absoluten Leistungsträgern. Feiern konnte er schon immer gut. Und seine Karriere, die er nun mit 32 Jahren beendet hat, bot ihm einige Anlässe dazu.