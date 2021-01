Kehl fordert Steigerung beim BVB: „Müssen neue Leistungskultur kreieren“

Dortmund. BVB: Sebastian Kehl nimmt vor richtungsweisenden Spielen die Mannschaft in die Pflicht und fordert von "jedem Einzelnen" bessere Leistungen.

Der 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Wochenende war für Borussia Dortmund in der Bundesliga ein erster Schritt in die richtige Richtung. Unter dem Strich hinkt der Vizemeister den eigenen Erwartungen in der laufenden Saison aber trotzdem noch hinterher. Nach 14 Spieltagen liegen die Westfalen bereits acht Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern. „Wir wissen alle, dass wir in einer Situation stehen, die für Borussia Dortmund unglücklich ist“, sagte Lizenzspielerkoordinator Sebastian Kehl in einer Medienrunde am Mittwoch.

Der 40-Jährige fordert im richtungsweisenden Monat Januar deshalb eine Steigerung der Schwarz-Gelben. „Jeder einzelne muss sich darauf besinnen, bessere Leistungen zu bringen. Die Mannschaft steht in der Verantwortung“, sagte er. „Wir müssen eine neue Leistungskultur auf dem Platz kreieren – und erfolgreich sein.“ Dann, so der langjährige BVB-Kapitän, werde die Mannschaft auch wieder Spaß haben und erfolgreich sein.

BVB im Schicksalsmonat Januar: „Können einen deutlichen Schritt nach vorn machen“

Ein erster echter Gradmesser für die Dortmunder ist das kommende Bundesligaspiel bei RB Leipzig am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky). „Sie spielen eine sehr gute Saison, haben nur eine Niederlage. Es gibt im Moment sehr viel Positives über Leipzig zu berichten“, weiß Kehl. Ein Blick auf die vergangenen Jahre stimmt den Lizenzspielerchef allerdings optimistisch. „Wir haben in Leipzig zuletzt immer gut ausgesehen. „Ich kann mich an die vergangenen beiden Spiele erinnern, die wir beide gewonnen haben. Es wird ein sehr intensives Spiel, wir werden uns gut darauf einstellen und eine gute Leistung bringen.“

Schafft die Mannschaft von Trainer Edin Terzic das nicht, wird der Druck zunehmen. Gerade mit Blick auf die kommenden Wochen, in denen der BVB auch auf Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen trifft – zwei weitere direkte Konkurrenzen um die Champions-League-Platze. Die Dortmunder haben also viel zu verlieren. „Wir können aber auch sehr viel gewinnen“, gibt Sebastian Kehl zu verstehen. „Mit genau dieser Haltung sollten wir in die Spiele gehen. Wir haben alle Möglichkeiten und können einen deutlichen Schritt nach vorne machen.“