Katar statt BVB: Mario Mandzukic verlässt Juventus Turin

Turin. Immer wieder tauchte sein Name in Zusammenhang mit dem BVB auf. Doch nun wechselt Mandzukic von Juventus Turin zum katarischen Klub Al-Duhail.

Der ehemalige Bundesligaprofi Mario Mandzukic verlässt den italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin und spielt künftig in Katar bei Al-Duhail. Der Klub postete am Dienstag bei Twitter ein Foto, das Mandzukic bei der Unterschrift zeigt, und schrieb dazu „Willkommen bei Al-Duhail, Mario Mandzukic“.

Damit ist klar, dass der Stürmer bei Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund kein Thema mehr ist. Mandzukic war immer wieder mit dem BVB, der noch Verstärkung für seine Offensive sucht, in Verbindung gebracht worden.

Matthäus hätte Mandzukic gerne beim BVB gesehen

Unter anderem hatte Lothar Matthäus, Weltmeister von 1990 und aktueller Sky-Experte, in seiner Kolumne gefordert, Dortmund solle Mandzukic und Emre Can von Juventus Turin verpflichten, da beide bei dem italienischen Meister derzeit nicht zum Stammpersonal zählen. "Wenn ich an Dortmunds Stelle wäre, würde ich mich schleunigst in den Flieger nach Turin setzen und versuchen, beide zu verpflichten“, empfahl der 58-Jährige Ende November.

„Mandzukic und Can könnten dieser Mannschaft genau die Impulse geben. Beide haben diesen absoluten Willen, etwas gewinnen zu wollen, und ich weiß, dass sie auch bereit zu einem solchen Transfer wären und für einen vernünftigen Preis zu haben sind“, so Matthäus, der sich sicher zeigte, „dass das ein richtig gutes Geschäft für den Verein wäre“.

BVB will Haaland, Mandzukic weg von Juventus

Die Dortmunder Wunschlösung aber heißt ohnehin seit geraumer Zeit Erling Haaland. Der 19-jährige Stürmer von RB Salzburg wird aber von mehreren Klubs - darunter auch RB Leipzig umworben. Sollten die Dortmunder im Poker um den 1,94 Meter großen Norweger leer ausgehen, wäre Mandzukic nun keine Option mehr.

Der Kroate hatte sich für einen Wechsel entschlossen, nachdem er in den Planungen von Juventus-Trainer Maurizio Sarri und vereinsinterne Konkurrenz durch Superstar Cristiano Ronaldo keine Rolle mehr spielte. Der 33 Jahre alte Vizeweltmeister von 2018 war in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg und Bayern München aktiv gewesen. Zu Juventus war Mandzukic 2015 gekommen. (fs/dpa)