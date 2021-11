Impfpflicht für Profis? Das sagt BVB-Trainer Marco Rose

Dortmund. Soll für Fußballprofis eine Impfpflicht gelten? Dortmunds Trainer Marco Rose meint: "Ich würde Fußballer und Bauarbeiter nicht unterscheiden."

Er selbst sei doppelt geimpft, berichtet Marco Rose am Freitag, als der BVB-Trainer eigentlich über das kommende Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky und live in unserem Ticker) diskutieren möchte, sich die Fragen aber auch um eine mögliche Impfpflicht für Fußballprofis drehen. "Ich glaube, dass wir in der Gesellschaft den Anspruch haben, alle gleichbehandelt zu werden", sagt Rose.

Hendrik Wüst bekräftigt 2G-Vorstoß für Fußball - das denkt BVB-Trainer Marco Rose

Die Debatte über eine Impfpflicht im Fußball hat vor allem durch die Aussagen von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst noch einmal Fahrt aufgenommen. "Zurecht kann man vortragen, die Fußballer werden gut bezahlt, sind Vorbilder auch für junge Menschen. Ich finde, dann müssen sie sich auch benehmen wie Vorbilder“, sagte der CDU-Politiker der „Bild“ am Freitag.

„Für die einen auf der Tribüne ist es Freizeit, für die da unten ist es Arbeit“, sagte Wüst mit Blick auf rechtliche Unterschiede zwischen Verordnungen für Zuschauer und Profis, „aber ich finde, da müssen wir drüber kommen“. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstagabend hatte Wüst betont, dass sich die Länderspitzen in dieser Frage „sehr schnell einig“ gewesen seien. Eine Umsetzung müsse jedoch geprüft werden.

Marco Rose spricht sich am Freitag auf der Pressekonferenz, in der auch die kritischen Aussagen von BVB-Kapitän Marco Reus thematisiert werden, nicht eindeutig gegen eine Impfpflicht aus. Er lässt aber durchblicken, dass er nicht verstehen würde, wenn man Fußballprofis und andere Arbeitsbereiche verschieden behandelt. "Ich würde Fußballer und Bauarbeiter nicht unterscheiden. Es ist für alle gleich. Man muss einen Weg finden, es aber auch akzeptieren, wenn es Leute gibt, die aus gesundheitlichen Gründen sagen, dass es nicht geht", meint der 45-Jährige.

BVB-Trainer Marco Rose: Über 90 Prozent der Spieler sind geimpft

Er wisse, dass in der Bundesliga mittlerweile über 90 Prozent der Spieler geimpft sind, so Marco Rose. "Wofür ich kein Verständnis habe, sind Leute, die sich irgendwelche hanebüchenen Geschichten einfallen lassen, um sich nicht impfen zu lassen und daraus möglicherweise auch noch ein Politikum machen", so der BVB-Trainer. (las)

