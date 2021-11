Borussia Dortmund Im Video: So machte BVB-Joker Tigges gegen Köln alles klar

Dortmund. Der BVB bleibt Bayern auf den Fersen. Entscheidenden Anteil am 2:0-Heimsieg gegen Köln hatte der 23-jährige Steffen Tigges. Die Highlights.

Das 2:0 (1:0) gegen Köln machte Borussia Dortmund Mut vor der avisierten Champions-League-Revanche am Mittwoch gegen Ajax Amsterdam. Der BVB brauchte allerdings im eigenen Stadion viel Glück, um den starken 1. FC Köln zu bezwingen. Und ausgerechnet BVB-Spieler Steffen Tigges, der noch im Sommer von den Kölnern umworben wurde, sorgt für die Entscheidung.

Der 1,93-Meter-Schlaks konnte sein Glück kaum fassen. Mit einem Kopfball in der 64. Minute nur kurz nach seiner Einwechslung beförderte sich der U23-Spieler aus der Namenlosigkeit der 3. Liga in das Bundesliga-Rampenlicht. „Vor der Südtribüne mein erstes Tor zu schießen, hätte ich mir vor zwei Jahren noch nicht ausgemalt“, schwärmte der 23-Jährige. BVB-Trainer Marco Rose: "Er ist ein Typ, der Erling noch am besten ersetzen kann.“ (fs)

Die Highlights des Dortmunder Sieges gegen Köln gibt es hier im Video.

