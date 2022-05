Im Video: Brandts Doppelpack versöhnt die BVB-Fans

Fürth. Vor allem dank eines Doppelpacks von Julian Brandt gewinnt der BVB 3:1 beid er SpVgg Greuther Fürth. Am Ende sind auch die Fans zufrieden.

Allzu große tabellarische Bedeutung hatte das letzte Auswärtsspiel von Borussia Dortmund bei der SpVgg Greuther Fürth nicht mehr: Der Gastgeber stand bereits als Aufsteiger fest, dem BVB war Tabellenplatz zwei nur noch theoretisch zu nehmen. So entwickelte sich zunächst ein lauer Sommerkick - den der BVB aber am Ende verdient 3:1 (1:0) gewann.

Dabei war der Dortmunder Auftritt vor allem vor der Pause schwach, äußerst behäbig und ideenarm präsentierten sich die Borussen. Torchancen blieben lange Mangelware - bis sich die BVB-Profis doch einmal zu einem ernsthaften Angriff aufrafften, bis sie einmal schnell und direkt kombinierten. Raphael Guerreiro schoss von der Strafraumgrenze, Fürth-Torhüter Andreas Linde konnte nur klatschen lassen, und Julian Brandt staubte ab (26.).

Auch danach aber konnten sich die Dortmunder nur selten gefährlich vors Tor kombinieren, und das sollte sich rächen: Nach einem Fehlpass von Manuel Akanji im Aufbauspiel konterte der Außenseiter blitzschnell und Jessic Ngankam überwand BVB-Schlussmann Marwin Hitz mit feinem Lupfer (70.).

BVB hätte noch höher gewinnen können

Ein abermaliger Rückschlag, an dem die Dortmunder in der laufenden Saison schon so manches Mal zerbrochen ist. Am Samstag aber blieben die Köpfe oben und das Fußballspielen wurde nicht eingestellt - im Gegenteil: Brandt stellte postwendend die erneute Führung her (72.), Felix Passlack besorgte die Entscheidung (77.) - und in der Schlussphase hätte der Sieg sogar noch höher ausfallen können. Fürth nämlich drängte nun nach vorne, dem BVB boten sich Konterräume. Ein weiterer Treffer aber sollte nicht mehr fallen.

Die Zuschauer, die die Mannschaft zuletzt nach dem 3:4 gegen den VfL Bochum noch gellend ausgepfiffen hatten, waren dennoch zufrieden, es gab einen gemeinsamen Jubel mit der Mannschaft. Nicht euphorisch, nicht überschwänglich, aber immerhin - ein erster Schritt zur Versöhnung mit den Fans ist getan.

