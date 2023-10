BVB-PK: Edin Terzic über Union Berlin und Enttäuschung bei Emre Can

Dortmund. BVB-Trainer Edin Terzic spricht bei der Pressekonferenz über die anstehende Partie des Bundesligisten gegen Union Berlin. Die PK im Live-Ticker.

Vor dem Heimspiel gegen Union Berlin bittet Borussia Dortmund zur Pressekonferenz. Am Samstag um 15.30 Uhr empfängt der BVB die Eisernen.

Nach dem 0:0 im Champions-League-Heimspiel gegen AC Mailand geht der Fokus des Vizemeisters nun wieder auf die Bundesliga. Mit Union Berlin reist der Tabellenelfte im Signal Iduna Park an. Ab 12:30 Uhr wird sich BVB-Trainer Edin Terzic bei der PK zur aktuellen Lage in Dortmund und sicher auch zu den Kader-Nominierungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann äußern. Vier Dortmunder sind dabei, darunter überraschend auch Mats Hummels. Drei weitere BVB-Kandidaten wurden hingegen gestrichen.

Die BVB-PK mit Trainer Edin Terzic heute im Live-Ticker

12.31 Uhr: Mit leichter Verspätung geht es los geht es mit der Pressekonferenz.

12:35 Uhr: Die ersten Fragen drehen sich nicht um die Partie gegen Union, sondern um die Bekanntgabe des DFB-Kaders für die USA-Reise. "Julian Nagelsmann hat mich Anfang der Woche kontaktiert und in seine Pläne eingeweiht", sagt Terzic. Während er sich mit Mats Hummels über dessen Nominierung freut ("Mats hat es sich mit seiner Leistung in diesem und den vergangenen Jahren verdient"), will der BVB-Trainer die Entscheidung des neuen Bundestrainers Emre Can aus dem Aufgebot zu streichen nicht kommentieren.

12:36 Uhr: "Emre ist ein extrem wichtiger Spieler für uns und vor allem für mich als Trainer. Wir besprechen viel. Er ist sehr gut mit der Situation umgegangen.

12:38 Uhr: Mit Blick auf die anstehende Partie gegen Union spricht Terzic die Ausfälle an: Für Marcel Sabitzer, Mateu Morey, Thomas Meunier und Jamie Bynoe-Gittens fallen weiter verletzt aus. Ramy Bensebaini fehlt mit einer Gelb-Rot-Sperre.

12:40 Uhr: Unter der Woche verlängerte der BVB mit Torwart Gregor Kobel. Terzic über seinen Schlussmann: "Er wird immer stärker und wichtiger für uns. Und das auch neben dem Platz."

12:43 Uhr: Karim Adeyemi blieb zuletzt ohne Startelf-Einsatz und überzeugte nicht. Terzic nimmt seinen Spieler, der zuletzt für die U21-Nationalmannschaft nominiert wurde: "Man darf nicht vergessen, wie jung er ist. Er ist ein sehr junger Spieler. Er wird noch viel lernen und schon viel mitbringt. Er hat schon bewiesen, dass er besser Fußball spielen kann. Wir müssen ihn dabei unterstützen."

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB