Heimspiel gegen Holstein Kiel: Der BVB hat Losglück

Essen. Borussia Dortmund bekommt es im Halbfinale des DFB-Pokals mit dem Zweitligisten Holstein Kiel zu tun. Der BVB hat ein Heimspiel.

Mit diesem Los dürften die Verantwortlichen von Borussia Dortmund wohl zufrieden sein. Der BVB hat im Halbfinale des DFB-Pokals ein Heimspiel gegen den Zweitligisten Holstein Kiel. Das ergab die Auslosung am Sonntag in der ARD-Sportschau. Ausgetragen wird die Partie gegen den Bayern- und RWE-Bezwinger am 1. oder 2. Mai.

Im zweiten Halbfinale hat der Sieger der Begegnung zwischen Zweitligist SSV Jahn Regensburg und Bundesligist Werder Bremen ein Heimspiel gegen RB Leipzig.

Als Losfee hatte Bärbel Wohlleben - die erste Frau, die ein Tor des Monats erzielte - an der Seite von U21-Trainer Stefan Kuntz fungiert. Das Regensburger Heimspiel gegen Werder musste wegen mehrerer Corona-Infektionen beim Zweitligisten auf den 7. April verlegt werden. Die beiden Halbfinal-Begegnungen sind für den 1. und 2. Mai angesetzt, das Finale findet am 13. Mai im Berliner Olympiastadion statt.(fs)