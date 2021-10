Marcel Halstenberg: Darum scheiterte der BVB-Wechsel im Sommer

Dortmund. Sie standen in Kontakt, doch am Ende wurde es nichts aus dem Wechsel von RB Leipzig zu Borussia Dortmund. Warum? Marcel Halstenberg klärt auf.

Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg hat seine immer noch währende Verletzung einen Wechsel von RB Leipzig zu Borussia Dortmund gekostet. „Es gab Kontakt, aber das Ganze war vor allem wegen meiner Verletzung nicht umsetzbar“, sagte der 30-Jährige der „Leipziger Volkszeitung“. Halstenberg konnte sich mit RB im Sommer nicht auf eine Verlängerung seines bis zum 30. Juni 2022 laufenden Vertrages einigen und wollte zum BVB wechseln. Allerdings hatte sich der Abwehrspieler bei der EM eine Knöchelverletzung zugezogen, die sich später durch Fehlbelastungen auf das Knie ausweitete. Noch ist offen, wann Halstenberg wieder spielen kann.

Um seine Karriere fürchtet der Linksverteidiger nicht. „Ich bin 30, keine 40. Da kommt noch was“, betonte Halstenberg. „Das ist es noch nicht gewesen, ich werde wieder für RB spielen.“ Was in der kommenden Saison passiert, ist allerdings offen. Zuletzt war nicht absehbar, dass man bei RB noch an einer Verlängerung interessiert ist.

Halstenberg und BVB haben eine Geschichte

Borussia Dortmund hat in der Karriere von Marcel Halstenberg schon einmal eine besondere Rolle gespielt. Ab 2011, als der heute 29-Jährige in der zweiten Mannschaft des BVB versuchte, sich in den Profi-Fußball zu arbeiten, tüftelte Trainer David Wagner an einer Idee. Er stellte den eigentlichen Innenverteidiger Halstenberg als Linksverteidiger auf, was diesem zunächst nicht gefiel, aber funktionierte. 2013 trennten sich die Wege des Trainers und des Spielers.

Halstenberg arbeitete sich von der linken BVB-Seite zum FC St. Pauli, zu RB Leipzig und von dort bis in die Nationalmannschaft. Bei der EM im Sommer wurde er gegen Portugal (4:2) eingewechselt, mehr Minuten bekam er nicht. Schon länger beschäftigte sich die Borussia mit dem Linksverteidiger, ohne ein konkretes Angebot in Leipzig hinterlegt zu haben. Wozu es dann wohl auch nie kam... (fs/dpa)

