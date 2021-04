Haaland beendet seine Flaute - BVB überrollt Werder Bremen

Dortmund. Stürmer Erling Haaland schießt Borussia Dortmund gegen Werder Bremen mit zwei Toren zum Sieg. Der Traum von der Champions League lebt wieder.

Borussia Dortmund hat das Heimspiel gegen Werder Bremen 4:1 (3:1) gewonnen. Für den Revierklub trafen Giovanni Reyna (29.), Erling Haaland (34., 38.) und Mats Hummels (87.), das Bremer Tor erzielte Milot Rashica (14.). Durch die Frankfurter Niederlage gegen Gladbach (0:4) sind die Dortmunder wieder vier Punkte an Platz vier herangekraxelt. Bei nur noch fünf Spieltagen bleibt die Qualifikation für die Champions League aber weiterhin so kompliziert wie eine Fahrradtour auf der A40. Schon am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) kann der BVB gegen Union Berlin die geringe Hoffnung auf die Königsklasse weiter aufrechterhalten.

Dann sollte die Borussia allerdings nicht erneut schläfrig starten wie am Sonntagnachmittag. Denn diese Partie entwickelte sich in den ersten Minuten nicht, wie man es vor dem Anpfiff hätte vermuten können. Der Außenseiter aus Bremen mischte mutig mit, schaffte es, dass sich auf dem Trikot von Dortmunds Torhüter Marwin Hitz schon früh die ersten Rasenflecken abzeichneten.

Erling Haaland trifft für den BVB doppelt

Bereits in der fünften Minute musste sich Hitz in seine rechte Ecke schmeißen, um den Schuss von Leonardo Bittencourt abzuwehren. Nur kurz danach rauschte bereits Milot Rashica auf Hitz zu und erzielte die Werder-Führung (14.). Mateu Morey hatte zuvor gedöst und das Abseits aufgehoben. Mats Hummels konnte nicht mit dem Tempo von Rashica mithalten. Und Hitz hätte den Winkel wohl verkürzen können.

Diese Fehlerkette war Ausdruck des müden Beginns der Borussia. Immerhin erzeugte Julian Brandt etwas Torgefahr, der anstelle von Emre Can beginnen durfte. Brandts Schuss flog am rechten Pfosten vorbei (16.). Besser machte es der zweite Profi, den Trainer Edin Terzic in die Startelf rotierte: Giovanni Reyna. Der sprintete anstelle von Ansgar Knauff über die rechte Seite, tauchte in der 29. Minute aber plötzlich zentral am Sechzehnmeterraum auf und donnerte den Ball in den rechten Winkel.

Erling Haaland (links) schiebt zum 3:1 für den BVB ein. Foto: AFP

Die Schwarz-Gelben waren nun aufgewacht. Und wie. Kurz nach dem Ausgleich hockte Kapitän Marco Reus nach einem eher leichten Tritt von Kevin Möhwald auf dem Boden. Schiedsrichter Bastian Dankert pfiff Elfmeter, den Erling Haaland nach vier BVB-Pflichtspielen ohne Tor schießen durfte. Der Norweger verwandelte sicher (34.). Und während er noch Erleichterung aufgrund des ersehnten Erfolgserlebnisses verspürt haben dürfte, umkurvte bereits Giovanni Reyna die Verteidiger. Seine Flanke von der rechten Seite hüpfte auf etwas kuriose Weise an mehreren Bremern vorbei und landete schließlich bei Haaland, der jetzt seinen 23. Bundesliga-Treffer erzielte (38.).

BVB wackelt in der zweiten Halbzeit nur kurz

In der Halbzeit blieb Morey in der Kabine, Terzic wechselte Lukasz Piszczek ein. Die Dortmunder hatten das Geschehen nun im Griff und bastelten daran, die Führung noch höher zu gestalten. Reus scheiterte zunächst an Torhüter Jiri Pavlenka (55.), dann schlenzte er den Ball nur knapp am linken Pfosten vorbei (56.). Auf der Gegenseite hätte Maximilian Eggestein fast noch mal den Herzschlag der Beteiligten erhöht, sein Schuss prallte aber an den linken Pfosten (63.).

Werder drängte nun auf den Anschlusstreffer. Der eingewechselte Josh Sargent durfte zunächst ziemlich unbedrängt eine Flanke über das Tor hauen (73.). Kurz danach rutschte Hitz über den Rasen, um einen Sargent-Schuss am Tor vorbeizuleiten (74.). Der BVB wackelte kurz, kassierte aber keinen Gegentreffer mehr. Stattdessen trudelte der Ball nach einem Kopfball von Mats Hummels irgendwie an Bremens Gebre Selassie und Torhüter Pavlenka vorbei ins Tor (87.). Der Schlusspunkt.