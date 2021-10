Guerreiro fehlt dem BVB - Jetzt muss sich Schulz beweisen

Dortmund. Bislang konnte sich Nico Schulz beim BVB nicht durchsetzen. Nun winkt dem Linksverteidiger eine neue Chance - es könnte seine letzte sein.

Vermutlich würde Nico Schulz diese Sätze heute nicht mehr so sagen. Nachdem er im Jahr 2019 zu Borussia Dortmund gewechselt war, erschien der Linksverteidiger als Gast bei einem Fantreffen. Einer der Anwesenden fragte ihn nach dem Konkurrenzkampf mit Raphael Guerreiro – und nach übereinstimmender Erinnerung mehrerer Teilnehmer antwortete Schulz, dass er sich da gar keine Sorgen mache. Er sei deutscher Nationalspieler, er werde sich schon durchsetzen.

Bekanntlich kam es anders: In den gut zwei Jahren, die Schulz nun in Dortmund ist, stand er in 27 Partien in der Startelf. Nur in 27 Partien. Denn meistens spielte eben doch Guerreiro, wenn er nicht gerade verletzt war oder dringend eine Pause brauchte. Schulz hat sich verkalkuliert, damals, im Sommer 2019, was allerdings nicht allein seine Schuld ist: Als er von der TSG Hoffenheim kam, als der BVB 25 Millionen für seine Dienste bezahlte, erwarteten alle handelnden Personen, dass Guerreiro den BVB noch im Sommer 2019 verlassen würde. Der Portugiese wollte weg, Paris Saint-Germain war interessiert – das würde schon so kommen.

Guerreiro blieb - und Schulz blieb draußen

Kam es aber nicht, weil die Franzosen kein Angebot machten, dass den BVB ins Grübeln gebracht hätte. Guerreiro blieb, verlängerte seinen Vertrag sogar bis 2025. Und Schulz blieb die Rolle als Backup. Zu wenig für seine Ansprüche, zu wenig auch für das Gehalt, das er als einstiger Nationalspieler in Dortmund bezieht. Im Sommer hätte ihn der BVB also ziehen lassen, wenn es ein adäquates Angebot gegeben hätte. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist bei den meisten Klubs das Geld knapp, ernsthafte Interessenten für Schulz gab es nicht.

Inzwischen, vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr/live in unserem Ticker) ist man ganz froh beim BVB, dass es nicht zum Abschied kam – zumindest Trainer Marco Rose sieht es so. Er braucht den 28-Jährigen in den nächsten Tagen und Wochen, weil Guerreiro wieder einmal verletzt ist, an einem Muskelfaserriss leidet. Und so bietet sich Schulz die Chance. Zu zeigen, dass er doch ein wichtiger Faktor beim BVB sein kann – möglicherweise seine letzte Chance.

Dynamik und Tempo statt Technik und Kombinationsspiel

Der Trainer Rose hat den Spieler Schulz zuletzt auffällig oft gelobt. „Nico ist in einer sehr guten Verfassung“, meinte Rose am Donnerstag, bei der obligatorischen Pressekonferenz vor einem Bundesliga-Spieltag. Eine Woche zuvor, nachdem Schulz bei der 0:3-Testspielniederlage gegen den Zweitligisten SC Paderborn 90 Minuten gespielt hatte, urteilte Rose: „Nico hat ein richtig gutes Spiel gemacht.“ Und schon vor dem Saisonstart hatte der Trainer erklärt: „Wir wissen alle, was Nico für Qualitäten hat. Welchen Fußball er schon gespielt hat und warum er dann auch zu Borussia Dortmund geholt wurde."

Nico Schulz (links) im Austausch mit BVB-Teamkollege Mahmoud Dahoud. Foto: firo

Ja, warum eigentlich? Die Dortmunder Verantwortlichen beeindruckte damals vor allem das Tempo und die Dynamik des Linksverteidigers. Schulz ist kein Filigrantechniker wie Guerreiro, kein Dribbler, kein Ballstreichler, kein Kombinierer auf engem Raum. Er wetzt mit viel Tempo die Linie rauf und runter und spielt dann scharfe Hereingaben in den Strafraum. Der der TSG Hoffenheim funktionierte das lange sehr gut, in Dortmund war das Spiel nie wirklich darauf ausgerichtet. Schulz wirkte immer wieder wie ein Fremdkörper zwischen all den Edeltechnikern.

Zum Rose-Fußball passt Schulz besser

Zum Rose-Fußball, der deutlich mehr auf Dynamik, auf Pressing und auf schnelles Umschalten setzt als einst Lucien Favre, passen diese Eigenschaften allerdings deutlich besser. Das ist ein Grund für das viele Lob. Ein anderer: Es gehört zu Roses Arbeit und auch zu seinen Stärken, die Spieler konsequent starkzureden. Es ist eines von vielen Mitteln, seine Spieler besser zu machen. Den wankelmütigen Thomas Meunier hat er schon deutlich stabiler gemacht, den flatterhaften Mahmoud Dahoud ebenso, und auch beim oft so phlegmatischen Julian Brandt zeigt die Formkurve nach oben.

Gelingt das nun auch mit Schulz? Aus Sicht des Klubs wäre es wünschenswert, man braucht eine starke Alternative zu Guerreiro – wenn der mal verletzt ist, aber auch, wenn er mal weiter vorne spielen oder eine Pause nehmen soll. Das wird in den kommenden Wochen noch öfter der Fall sein. Schulz muss nun zeigen, dass er das kann – sonst werden die Wechselgedanken spätestens im kommenden Sommer mit voller Wucht zurückkommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB