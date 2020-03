Gladbachs Ginter vergleicht BVB-Star Haaland mit Lewandowski

Mönchengladbach. Mönchengladbach gegen Dortmund, der Vierte empfängt Samstag den Dritten. Die Gladbach-Defensive bereitet sich auf BVB-Stürmer Erling Haaland vor.

Borussia Dortmund steht vor dem Auftakt einer möglicherweise entscheidenden Saisonphase. Am Samstag geht es zum Verfolgerduell nach Mönchengladbach, Mittwoch steigt das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris St. Germain und drei Tage später kommt Schalke 04 zum Derby in den Signa-Iduna-Park. Es sind drei Duelle, die aus BVB-Sicht viel verändern können.

Klar, dass die Hoffnungen in dieser Phase auf dem neuen BVB-Star Erling Haaland ruhen. Der 19-jährige Mittelstürmer hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum er zu den begehrtesten Talenten Europas zählt. In seinen ersten sechs Bundesliga-Einsätzen für den BVB erzielte er bereits neun Tore. Drei Treffer kamen in den beiden weiteren Einsätzen im DFB-Pokal und in der Champions League hinzu. Diese Quote hat ihm den Respekt der Konkurrenz eingebracht.

Gladbach: Ginter und Rose loben BVB-Star Haaland

Am Samstag bekommt es Dortmunds Super-Einkauf mit der Gladbacher Abwehr um Nationalspieler Matthias Ginter zu tun. Der ehemalige BVB-Spieler hat vor dem Duell im Borussiapark in höchsten Tönen vom Norweger gesprochen. Er vergleicht ihn mit einem der weltbesten Angreifer: „Er ist sehr flexibel und hat eine unglaublich hohe Qualität, ähnlich wie Robert Lewandowski“, sagte Ginter dem Kicker über Haaland. Gladbachs Trainer Marco Rose kennt den Norweger bestens aus der gemeinsamen Zeit in Salzburg: „Erling hat ein gutes Näschen, Tempo und Wucht“, sagte er.

Was neben der tollen Quote am Samstag für den BVB spricht, ist die Statistik. Insgesamt können die Dortmunder auf unglaubliche neun Liga-Siege in Serie gegen den aktuellen Tabellenvierten verweisen. In dieser Saison schlug der BVB Gladbach in der Meisterschaft und im DFB-Pokal. Das wurmt den Gegner. „So eine Serie ist natürlich nicht schön, da brauchen wir nicht drumherum zu reden“, sagte Gladbachs Manager Max Eberl, dessen Team gut gerüstet in eine spannende Woche mit weiteren Aufgaben gegen Köln (Mittwoch) und in Frankfurt (Samstag) startet. Das Borussen-Duell werde ""sicherlich eine heiße Partie", sagte Eberl. (fs mit sid)