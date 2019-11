Für einige BVB-Profis ist die Diskussion um Favre ein Alibi

Barcelona. Für Dortmunds Trainer Favre geht es in den nächsten beiden Spielen des BVB um seinen Job. Ganz fair ist die Diskussion nicht. Ein Kommentar.

Es ist längst ein Ritual: Wenn Borussia Dortmund am Mittwochabend in der Champions League beim FC Barcelona antritt, werden sich die Fotografen vor Anpfiff um die Ersatzbank des BVB ballen und versuchen, ein möglichst aussagekräftiges Bild von Lucien Favre zu schießen. Viele Blicke richten sich auf den BVB-Trainer, das ist in normalen Zeiten so – und in Krisenzeiten erst recht.