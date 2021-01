Für den BVB rückt die Ablösung durch RB Leipzig immer näher

Dortmund. Für Borussia Dortmund gehört es zum Selbstverständnis, erster Herausforderer des FC Bayern zu sein. Das könnte bald vorbei sein. Ein Kommentar.

Mats Hummels ist die Bedeutung des Begriffs Eigentor natürlich geläufig. Dem 32-Jährigen ist in seiner BVB-Karriere ja das eine oder andere Mal dieses Missgeschick unterlaufen. Mats Hummels würde die Bedeutung des Begriffs Eigentor aber vermutlich neu aufgezeigt bekommen, wenn gerade nicht eine Pandemie Fans beim bevorstehenden Verfolgerduell zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig verbieten würde.

Dortmunds Abwehrchef, gerne kritisch bis provokant, hat nichts Böses getan – aber eben doch gesagt, Gefallen an der sportlichen Entwicklung des nächsten Kontrahenten zu finden.

BVB sieht sich als Wächter der Fußballtradition

Dies über Schalke 04 zu sagen, hätte in den BVB-Reihen schon keine La Ola ausgelöst. Also wenn die Lage in Gelsenkirchen nicht so wäre, wie sie ist. So aber über RB Leipzig zu urteilen, mag Dortmund-Fans so passend vorkommen, als würde man zum Veganer-Stammtisch einen Mettigel mitbringen.

Das schwarz-gelbe Lager sieht sich als Wächter der Fußballtradition. Aus seiner Sicht spielt es gar nicht mal die entscheidende Rolle, dass der FC Bayern beim Blick in den Rückspiegel nicht nur Borussia Dortmund als einzigen Verfolger blinken sieht – sondern, dass es sich beim zweiten ausgerechnet um ein mit Energydrink-Millionen aufgepäppeltes Vereinskonstrukt handelt. RB ist dann mehr Bedrohung als Herausforderung.

FC Bayern hat BVB und RB Leipzig als Verfolger im Visier

Von einem einhundert Jahre jüngeren, branchenunüblich begünstigten und bis in die höchste Liga durchgepeitschten Klub in seiner Vormachtstellung angegriffen zu werden, ist eben etwas anders, als sich Borussia Mönchengladbach erwehren zu müssen.

Dortmund wie auch Leipzig gelingt es Jahr für Jahr nicht, die Münchener einzuholen. Aber die Sachsen haben das Geld und das Know-how, um dem BVB ein Selbstverständnis zu nehmen: Dass nämlich er als erstes dafür infrage kommt, das Meister-Abo der Bayern zu beenden. Schon an diesem Samstag kann diese Rolle RB Leipzig zuteilwerden.