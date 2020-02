Frank Mill macht den Stürmer-Check: "Haaland wird einer!"

Das oberste Ziel in jedem Fußball-Spiel lautet: Tore schießen. Es ist also kein Wunder, dass es die Stürmer sind, die die Blicke der Öffentlichkeit in besonderem Maße auf sich ziehen. Das gilt insbesondere für die aktuelle Saisonn. Zum einen haben gleich zwei Angreifer nach 20 Spieltagen schon mindestens 20 Tore geschossen: Robert Lewandowski vom FC Bayern München und Timo Werner von RB Leipzig. Zum anderen ist in der Winterpause ein neuer Angreifer im Winter in die Bundesliga gewechselt, der bei seinen ersten Einsätzen wie ein Sturm über seine Gegner hinweggefegt ist: Erling Haaland. Der Norweger hat in seinen ersten vier Pflichtspielen für Borussia Dortmund bereits acht Tore erzielt.

Vor dem 21. Spieltag haben wir einen der besten Angreifer der Bundesliga-Geschichte nach seiner Meinung zu den aktuellen Stürmer-Stars befragt: Frank Mill hat einst für Rot-Weiss Essen, Borussia Mönchengladbach, den BVB und Fortuna Düsseldorf regelmäßig seine Tore erzielt. Insgesamt netzte er 123 Mal in Deutschlands höchster Spielklasse ein.

Mill würde Haaland von Beginn an spielen lassen

Mill hält viel vom neuen Torjäger seines Ex-Clubs Borussia Dortmund. Seine Meinung: "Haaland ist erst 19 Jahre alt, aber er hat eine starke Präsenz und bindet ständig ein bis zwei Gegenspieler. Für mich ist ganz klar: Das wird einer! Das ist bereits absehbar." Mill rät BVB-Trainer Lucien Favre: "Ich würde Haaland eine zeitlang von Anfang an spielen lassen. Ich halte es nicht für klug, ihn ständig einzuwechseln."

Favre hatte zuletzt Kritik einstecken müssen, als er Haaland beim Pokal-Aus in Bremen (2:3) erst zur Halbzeit eingewechselt hatte. Der Schweizer verteidigte seine Entscheidung und erinnerte an vorherige Verletzungen des 19-Jährigen: "Ich bin der Erste, der ihn immer von Anfang bringen will. Aber wir müssen bei ihm aufpassen, wir müssen vernünftig sein." Es ist allerdings davon auszugehen, dass Haaland im Tospiel bei Bayer 04 Leverkusen am Samstag um 18.30 Uhr wieder in der Startelf stehen wird.

Mill: "Lewandowski ist der perfekte Neuner"

Die beiden derzeit treffsichersten Angreifer der Bundesliga treffen am Sonntag (18 Uhr) im direkten Duell aufeinander. Lewandowski (22 Tore) und Werner (20) wollen ihre Mannschaften gerne auch im Spiel Bayern gegen Leipzig zum Sieg schießen. Mill sieht den FCB dank des polnischen Mittelstürmers im Vorteil: "Robert Lewandowski ist momentan der Beste, weil er alles kann. Er kann mit links schießen, er kann mit rechts schießen, er kann köpfen und mitspielen kann er auch. Für mich ist er der perfekte Neuner. Er macht jetzt schon seit zehn Jahren fast in jedem Spiel ein Tor."

Auch der deutsche Nationalspieler Timo Werner erhält ein Lob von Mill: "Werner ist ebenfalls ein sehr guter Stürmer. Er lebt von seiner Schnelligkeit, nicht von seinem Kopfballspiel. Wenn er Raum bekommt, ist er extrem gefährlich. 20 Tore in 20 Spielen muss man erst einmal machen. Für seine Mannschaft ist er ein Torgarant. Und mit 23 Jahren hat er den Großteil seines Stürmerlebens noch vor sich."

Im vergangenen Sommer war Werner auch beim FC Bayern im Gespräch, der Rekordmeister entschied sich letztlich aber gegen eine Verpflichtung des gebürtigen Stuttgarters. Für Mill ist das nachvollziehbar: "Die meisten Gegner stellen sich gegen die Bayern hinten rein. Im Prinzip haben sie pro Jahr nur fünf oder sechs Spiele, die wirklich offen sind, etwa gegen große Gegner in der K.o.-Runde der Champions League. Ich gehe mit ihrer Entscheidung konform, dass sie Werner, der vor allem ein Konterspieler ist, nicht verpflichtet haben."

Bleibt die Frage, wer das Duell der Super-Stürmer für sich entscheidet. Mill meint: "Die Bayern werden gegen Leipzig das Spiel machen, aber RB wird auch Räume zum Kontern bekommen. Sowohl Lewandowski als auch Werner sind für ein Tor gut. Ich glaube aber, dass in diesem Duell die Bayern die Nase vorn haben werden."