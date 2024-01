Ein Flitzer hat für eine kurze Unterbrechung des Spiels Darmstadt 98 gegen Borussia Dortmund gesorgt. Er ist offenbar ein großer Füllkrug-Fan.

Ein Fan von Niclas Füllkrug hat im Spiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und Borussia Dortmund für eine kurze Unterbrechung gesorgt. Kurz nach dem Beginn der zweiten Hälfte stürmte der Anhänger beim Spielstand von 1:0 für den BVB auf den Platz am Böllenfalltor in Richtung des Fußball-Nationalspielers, zückte sein Mobilfunkgerät und brachte sich für ein gemeinsames Foto in Position. Füllkrug machte mit, der Fan war zufrieden.

Ein Ordner fing den Anhänger anschließend aber schnell ein und führte ihn vom Feld. Ein anderer Ordner rutschte auf einem Werbeplakat aus. Von den Fans im Stadion ließ sich der Flitzer feiern.

Sportlich hatten nur die BVB-Fans etwas zu feiern. Borussia Dortmund hat das neue Fußball-Jahr mit einem Sieg begonnen. Bei Aufsteiger SV Darmstadt 98 setzte sich der Vizemeister am Samstag in der Bundesliga mit 3:0 (1:0) durch. Vor 17 810 Zuschauern am ausverkauften Böllenfalltor erzielten Julian Brandt (24. Minute), Marco Reus (77.) und Youssoufa Moukoko (90.+2) die Tore. Rückkehrer Jadon Sancho wurde in der 55. Minute zusammen mit Ex-Kapitän Reus eingewechselt und sorgte mit seiner Torvorlage zum 2:0 mit für die Entscheidung. Nach zuletzt vier Partien ohne Sieg feierte der BVB wieder ein Erfolgserlebnis.

BVB bleibt Tabellenfünfter

Der BVB ist momentan Tabellenfünfter. Der Abstand zu Spitzenreiter Bayer Leverkusen und Titelverteidiger FC Bayern München ist aber weiter groß für das Team von Trainer Edin Terzic. Die Darmstädter sind nun seit bereits zehn Spielen ohne Sieg und weiter Schlusslicht.

So spielte der BVB in Darmstadt

SV Darmstadt 98 - Borussia Dortmund 0:3 (0:1)

Darmstadt: Schuhen - Riedel, Klarer, Maglica - Bader (46. Vilhelmsson), Franjic, Holland, Karic - Kempe (87. Müller) - Pfeiffer (87. Torsiello), Skarke (87. Zimmermann). - Trainer: Lieberknecht

Dortmund: Kobel - Meunier, Can, Schlotterbeck (88. Süle), Maatsen - Özcan, Brandt (55. Reus), Sabitzer - Bynoe-Gittens (55. Sancho), Füllkrug (81. Moukoko), Malen (88. Reyna). - Trainer: Terzić

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)

Tore: 0:1 Brandt (24.), 0:2 Reus (77.), 0:3 Moukoko (90.+2)

