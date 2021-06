Ex-BVB-Trainer Favre macht Rückzieher kurz vor Unterschrift

Dortmund. Die Frage, wann Ex-BVB-Trainer Lucien Favre wohl einen neuen Klub findet, war fast beantwortet. Doch dann soll er englischem Klub abgesagt haben.

Nach seinem Engagement bei Borussia Dortmund war es lange ruhig um Lucien Favre. Das ist nun vorbei. Der Schweizer Fußballtrainer stand laut britischen Medien kurz vor einem Engagement beim Premier-League-Klub Crystal Palace aus London. Der frühere BVB-Coach sollte nach Informationen des „Guardian“ noch in dieser Woche einen Dreijahresvertrag bei Palace unterschreiben. Voraussetzung dafür war, dass er die seit dem Brexit notwendige Arbeitserlaubnis in England erhält. Doch kurz vor der Unterschrift soll Favre nun doch noch abgesagt haben, wie mehrere englische Medien berichten - Rückzug in letzter Minute.

Der 63-jährige Favre war im vergangenen Dezember nach zweieinhalb Jahren beim BVB beurlaubt worden. In Süd-London hätte der Schweizer die Nachfolge des ehemaligen England-Trainers Roy Hodgson angetreten. Der 73-Jährige hatte seine Karriere im Sommer nach vier Jahren bei Crystal Palace beendet. Die vergangene Premier-League-Saison hatte der Klub auf dem 14. Tabellenplatz abgeschlossen.

Immer wieder gab es Gerüchte um Ex-BVB-Trainer

Favre ist seit seiner Entlassung bei Borussia Dortmund im Dezember 2020 ohne Verein. Was nicht heißt, dass es nicht immer wieder Gerüchte um eine neue Beschäftigung gab. Er wurde unter anderem mit dem FC Everton, OSC Lille und Fenerbahce Istanbul in Verbindung gebracht. Die Premier League in England wäre für den Schweizer Neuland gewesen, bisher war er in seiner Heimat, der Bundesliga und in Frankreich tätig.

Mehr News und Hintergründe zu Borussia Dortmund:

Favre hatte den BVB in seiner ersten Saison zwar in Rekordzeit stabilisiert, nachdem es zuvor einen beispiellosen Absturz unter Peter Bosz gegeben hatte und sich der Klub unter Peter Stöger gerade noch auf Rang vier ins Ziel rettete. Dann allerdings verspielte der BVB neun Punkte Vorsprung auf den FC Bayern und damit eine riesengroße Chance auf die Meisterschaft. In der folgenden Saison stand Favre nach einer Sieglos-Serie und einem 3:3 gegen Aufsteiger SC Paderborn schon vor dem Aus, konnte das Ruder aber mit deutlich erfolgreicheren Auftritten noch herumreißen.

Favre hinter Tuchel zweitbester BVB-Trainer

In der Folge aber fehlte es immer wieder an Konstanz. Mit 2,08 Punkten pro Bundesligaspiel ist Favre zwar der zweitbeste Trainer der Klubgeschichte hinter Thomas Tuchel, Titel aber holte er mit dem BVB bis auf den Supercup nicht – weil es immer wieder unerklärliche Ausrutscher gab. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB