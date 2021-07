Ex-BVB-Star Mario Götze: Das ist seine neue Rolle bei der PSV Eindhoven

Eindhoven. Mario Götze hat bei der PSV Eindhoven den Spaß am Fußball wiederentdeckt. Im zweiten Jahr wartet auf den einstigen BVB-Spieler eine neue Aufgabe.

In den Niederlanden hat Mario Götze seinen zweiten Frühling erlebt. Der ehemalige Star von Borussia Dortmund hat bei der PSV Eindhoven zu neuer Stärke gefunden – und augenscheinlich den Spaß am Fußball wiederentdeckt. Nun wartet auf den Weltmeister von 2014 eine neue Aufgabe unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt: Er wird der Spielmacher der PSV.

Ab in die Mitte! Über die Zentrale soll Götze mehr Räume schaffen. Möglich werden soll dies durch eine taktische Umstellung in der kommenden Saison. Der Eredivisie-Klub spielt künftig im 4-2-3-1 und nicht länger im 4-4-2. Für Götze wäre dies eine Rückkehr zur Rolle, die er auch einst beim BVB innehatte.

„Roger hielt es für eine gute Idee, mich in eine Position zu bringen, die mir zentrale Flexibilität gibt, damit ich durch Positionswechsel mehr Räume schaffen kann", sagte Götze im Kicker. In der vergangenen Saison kam er meist über die linke oder rechte Mittelfeldseite. Heraus sprangen fünf Tore und sechs Vorlagen in 18 Spielen.

BVB ist an Mario Götzes Kollegen Donyell Malen interessiert

Viel flexibler werde er nun sein, sagt Götze, der direkt hinter Angreifer Eran Zahavi aufläuft. Zudem ist die zentrale Rolle auch ein Vertrauensbeweis des niederländischen Teams, in dem der 29-Jährige sich zurück ins Rampenlicht spielte. Das ist zwar noch nicht so hell, dass es internationale Topklubs anzieht, aber Götze scheint deshalb nicht ungeduldig zu werden. „Es liegen keine Angebote vor. Es muss etwas wirklich Gutes sein, wenn ich gehen will", meinte er jüngst gegenüber Voetbal International. „Jetzt konzentriere ich mich auf die anstehende Aufgabe."

News und Infos rund um den BVB

Die erste wartet gleich am Mittwoch: In der 2. Qualifikationsrunde der Champions League erwartet die PSV zu Hause Galatasaray Istanbul. Die Vizemeister der Niederlande und der Türkei treffen aufeinander. Nicht dabei sein wird Stürmer Donyell Malen, der hoch im Kurs bei Götzes Ex-Klub Borussia Dortmund, aber auch beim FC Liverpool steht. Götze muss sich am Mittwoch also schon lange vor dem Saisonstart am 13. August erstmals in neuer Rolle beweisen. (fs)

