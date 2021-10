Ex-BVB-Star Jadon Sancho in der Krise: Aufmunternde Worte von England-Trainer

Manchester. Jadon Sancho (21) wechselte im Sommer für 85 Millionen Euro vom BVB zu Manchester United. Sein Start ist misslungen. Lob von Gareth Southgate.

Es ist ein kleines, aber aktuell sehr wichtiges Erfolgserlebnis, das Jadon Sancho (21) an diesem Wochenende erleben durfte. Der Offensivspieler von Manchester United gewann mit der englischen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag in der WM-Qualifikation mit 5:0 (2:0) bei Fußball-Zwerg Andorra. Dem ehemaligen Dortmunder Sancho gelangen zwei Vorlagen. Von seinem Trainer Gareth Southgate gab es dafür ein großes Lob. "Für einen Flügelstürmer war es im Spiel nicht einfach, weil man den Ball oft mit zwei, manchmal drei, sehr nahen Verteidigern bekommt", sagte Southgate. „Man muss den richtigen Moment auswählen, er hat das ein paar Mal außergewöhnlich gut gemacht."

Jadon Sancho wechselte für 85 Millionen vom BVB nach Manchester

Viele Erfolgserlebnisse und anerkennende Worte gab es für Sancho zuletzt nicht. Bei seinem neuen Verein Manchester United läuft es nicht rund. Der junge Engländer steckt in einer Krise. United bezahlte im Sommer 85 Millionen Euro für den Offensivkünstler an den BVB. Beim englischen Erstligisten wollte er einer der prägenden Spieler im europäischen Fußball werden, dafür hat er einen Fünfjahresvertrag unterschrieben.

Jadon Sancho ist mit seinem Start bei Manchester United nicht zufrieden. Foto: firo

Erfüllen konnte er die Erwartungen bisher noch nicht. Nach neun Pflichtspielen für die Red Devils wartet der frühere BVB-Star noch auf seinen ersten Scorerpunkt. In der Meisterschaft stand er nur zweimal in der Startelf. Eine enttäuschende Bilanz für einen Mann seiner Preisklasse. Englische Experten sehen die überraschende Verpflichtung von Superstar Cristiano Ronaldo als eine der Ursachen für die Probleme des jungen Engländers. Der Portugiese ist im Sturmzentrum gesetzt, Mason Greenwood spielt dafür auch dem rechten Flügel - auf Sanchos Position. Dem ehemaligen Dortmunder blieb nur ein Platz auf der von ihm nicht bevorzugten linken Seite oder auf der Bank.

Bei der Nationalmannschaft kann Sancho nun wichtiges Selbstvertrauen tanken. Nationaltrainer Southgate bittet um Verständnis und Geduld für seinen jungen Angreifer: "Wir sollten uns nicht wundern, wenn ein junger Spieler eine so große Veränderung in seinem Leben hat. Eine neue Liga, einen neuen Verein, einen anderen Spielstil, ein anderes Trainingsregime, wieder in Manchester zu leben, umzuziehen und alles, was damit zusammenhängt. Das ist eine Menge zu verinnerlichen“, sagte er.

Gareth Southgate glaubt an Jadon Sancho

Southgate sei davon überzeugt, dass der beim BVB zum Star gereifte Offensivspieler sich auch bei Manchester United durchsetzen werde. "Er wird Zeit brauchen. Aber er hat die Qualitäten und wird sie auch im Verein wiederfinden." (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB