Ex-BVB-Star Götze: Lange kann es nicht mehr dauern bis zu seiner Rückkehr

Eindhoven. In diesem Jahr hat Ex-BVB-Star Mario Götze wegen einer Verletzung noch kein Spiel für PSV Eindhoven absolviert. Nun deutet sich eine Wende an.

Auch im Knallerspiel war er nicht dabei: Am Mittwoch spielten die PSV Eindhoven und Ajax Amsterdam im Viertelfinale des KNVB-Pokals, es war der Klassiker des niederländischen Fußballs. Eindhoven unterlag 1:2. Nicht dabei war erneut Mario Götze. Der einstige Star von Borussia Dortmund hat in diesem Jahr noch kein Spiel für die PSV gemacht, seit Wochen laboriert der 28-Jährige an einer Leistenverletzung. Schon länger hoffen die Fans des Tabellenzweiten der Eredivisie auf die Rückkehr des Weltmeisters von 2014. Wann diese erfolgt, ist noch nicht klar. Nun aber gibt es ein Video vom PSV-Training – und Mario Götze gibt schon wieder richtig Gas.

Das Video zeigt, wie die PSV-Profis sich ihren Weg von den Umkleidekabinen durch den Schnee bahnen, dabei Witze reißen und schließlich auf einem vom Schnee befreiten Kunstrasenplatz zusammenkommen. Trainingszeit! Götze ist mittendrin, er schießt den Ball, seine Bewegungen wirken rund, er nimmt Teil an Lauf- und Koordinations-Übungen. Viel scheint nicht mehr zu fehlen, bis der Mittelfeldspieler wieder in einem Spiel auflaufen kann. Schon am Samstag in der Liga gegen Den Haag? Vielleicht kommenden Donnerstag, wenn die PSV in der Europa League gegen Olympiakos Piräus spielt?

Götze hat viele Liga-Topspiele verpasst

Sein letztes Spiel für Eindhoven hatte Götze vor Weihnachten gemacht, damals ging es gegen VVV Venlo. Danach verpasste er die Liga-Topspiele gegen Ajax Amsterdam, AZ Alkmaar und Feyenoord Rotterdam - und zuletzt am Mittwoch auch das Pokal-Viertelfinale gegen Ajax. Zuletzt hatte Borussia Mönchengladbachs Jonas Hofmann seinen ehemaligen Mitspieler aus BVB-Zeiten gelobt: „Ich verfolge seinen Weg. Mario ist eine große Persönlichkeit. Ich schaue ihm gerne zu und wünsche ihm nur das Beste. Er ist ein total netter Mensch, dem ich jeden Erfolg gönne“, sagte der Fußballprofi bei Sport1. Sebastian Polter, ehemals Stürmer bei Union Berlin und nun bei Götzes niederländischem Ligakonkurrenten Fortuna Sittard unter Vertrag, ging sogar noch weiter: „Ganz ehrlich? Götze ist eigentlich zu gut für die Niederlande.“

Im Oktober war Götze überraschend nach Auslaufen seines Vertrages bei Borussia Dortmund nach Eindhoven gewechselt. Er habe zuvor schon länger mit dem Gedanken gespielt, ins Ausland zu gehen, sagte er. Der deutsche Coach des Eredivisie-Vereins, Roger Schmidt, habe dann den Ausschlag gegeben. „Er sagte, dass die Situation bei PSV und der Zeitpunkt für mich ideal seien.“ Götze hatte zwar nach eigenen Worten „andere Optionen“ auch bei Spitzenklubs im Ausland und seinem Ex-Verein, dem FC Bayern. Doch dann fiel die Wahl auf Eindhoven. „Am letzten Tag der Transferperiode, 6. Oktober, haben meine Frau und ich beschlossen: Wir machen das.“ (fs)