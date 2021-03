Ex-BVB-Star Götze droht nach Horrorwoche titellose Saison

Eindhoven. Ausgeschieden aus der Europa League und im Pokal, auch die Meisterschaft scheint weit entfernt. Enttäuschende Tage für Götzes PSV Eindhoven.

Hinter ihm liegt eine enttäuschende Woche. Und vor ihm: Nur die Hoffnung, dass Ajax Amsterdam noch einmal richtig patzt. Am Sonntag spielt die PSV Eindhoven in der Eredivisie bei Fortuna Sittard. Und Eindhovens Mario Götze hofft, dass sich seine PSV noch einmal aufbäumt. Denn derzeit droht, was der Ex-Starspieler von Borussia Dortmund in den Niederlanden nicht erleben wollte: eine titellose Saison.

„Eine absolut erschütternde Woche für uns“, schrieb Götze jüngst auf seinen Social-Media-Kanälen. Und ja, besser konnte man die zurückliegenden Tage auch nicht zusammenfassen. Kurz zuvor hatte es nämlich einen Dämpfer im nationalen Meisterschaftskampf gegeben. Einen in letzter Minute. Im Gipfeltreffen mit Spitzenreiter Ajax Amsterdam kam der Tabellenzweite am Sonntag daheim nicht über ein 1:1 hinaus und hat somit weiter sechs Punkte Rückstand. Eran Zahavi hatte mit einem Freistoßtor für die Führung des Teams von PSV-Trainer Roger Schmidt gesorgt (39.). Doch in der Nachspielzeit verwandelte Dusan Tadic einen Handelfmeter noch zum Ausgleich für Ajax, das zuvor elf Ligaspiele in Serie gewonnen hatte. Es war die wohl letzte Chance auf den Meistertitel in den Niederlanden für die PSV Eindhoven. Ajax hat sogar ein Spiel weniger absolviert als Götzes PSV.

Ausgeschieden auch in Europa League und Pokalwettbewerb

2014er-Weltmeister Götze stand ebenso in Eindhovens Startelf wie Nationalspieler Philipp Max. Beide spielten durch, Max scheiterte mit einem direkten Freistoß in der Schlussphase am starken Maarten Stekelenburg im Ajax-Tor (83.). Wenig später sprang PSV-Verteidiger Denzel Dumfries der Ball im eigenen Strafraum an den ausgestreckten Arm, Tadic übernahm den Elfmeter. Aufgeben ist für Mario Götze trotzdem keine Option. „Wir müssen unsere Köpfe aufrecht halten und weitermachen“, ließ er in den Sozialen Netzwerken wissen.

Hängende Köpfe hatte es nämlich auch drei Tage zuvor gegeben. Am Donnerstag hatte die PSV zwar mit 2:1 gegen Olympiakos Piräus gewonnen, doch das reichte nicht aus, um das 2:4 aus dem Hinspiel zu kompensieren. Eindhoven schied somit in der Zwischenrunde der Europa League aus. Und im nationalen Pokalwettbewerb? Da ist Eindhoven bereits vor einigen Wochen ausgeschieden – gegen Amsterdam. (fs)