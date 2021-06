Dortmund/Zürich. Gregor Kobel gehört die Zukunft im BVB-Tor. Was ist der 23-jährige Schweizer für ein Typ? Sein erster Jugendtrainer aus Zürich erinnert sich.

Ein Anruf nach Zürich, Marc Caprez meldet sich. „Gregor hat bei mir seine ersten Spiele gemacht“, erzählt der Präsident des FC Seefeld, am Zürich See in der Schweiz gelegen. Auf der einen Seiten wölben sich die Berge nach oben, auf der anderen Seite plätschert das Wasser. Hier entdeckt der junge Gregor Kobel seine Leidenschaft für den Fußball, die ihn nun gut 600 Kilometer entfernt ins Ruhrgebiet zum BVB führt. Künftig ragen im Leben des 23-Jährigen die Halden in den Himmel.