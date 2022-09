Entwarnung bei BVB-Kapitän Marco Reus: WM nicht in Gefahr

Dortmund. Marco Reus hat sich im Revierderby gegen den FC Schalke 04 eine Verletzung am Außenband zugezogen. Die Weltmeisterschaft ist nicht in Gefahr.

Es war die Schrecksekunde für alle Fans von Borussia Dortmund am Samstag im Revierderby gegen den FC Schalke 04. Nach einer halben Stunde blieb Kapitän Marco Reus mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen, für den Offensivmann ging es nicht weiter. Reus musste mit der Trage vom Platz transportiert werden.

Reus fällt drei bis vier Wochen aus

BVB-Sportchef Sebastian Kehl konnte am Sonntag im Sport1-Doppelpass allerdings leichte Entwarnung geben. Zwar hat sich Reus einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen, der 33-Jährige fällt allerdings wohl lediglich drei bis vier Wochen ausfallen. Damit sollte auch die Weltmeisterschaft in Katar nicht in Gefahr sein. "Es war gestern ein Schock für uns, als wir die Bilder gesehen haben. Ich kann heute ein klein wenig Entwarnung geben. Die Untersuchungen, die wir am Samstag gemacht haben, haben keinen Bruch gezeigt. Es ist eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk", sagte Kehl.

