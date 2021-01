Borussia Dortmunds Defensivspieler Emre Can.

Borussia Dortmund Emre Can sieht den BVB als Titelkandidaten: „Muss unser Ziel sein“

Leipzig/Essen. Mit dem 3:1-Sieg in Leipzig meldet sich Borussia Dortmund im Kampf um die Tabellenspitze zurück. Emre Can gibt sich kämpferisch.

Borussia Dortmund hat im Top-Spiel der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg errungen. Bei RB Leipzig erkämpften sich die Borussen nach ganz starker zweiter Halbzeit ein 3:1 (0:0). Defensivspezialist Emre Can geriet nach Schlusspfiff bei Sky ins Schwärmen.

„Der Sieg hat uns extrem gut getan“, sagte der 26-Jährige. „Die letzten Wochen waren für uns nicht einfach, denn wir haben ein paar Punkte liegen lassen.“ So lag der BVB noch vor der Begegnung in Leipzig acht Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern, sechs hinter RB – Rückstände, die auch durch den Sieg von Borussia Mönchengladbach gegen die Münchener (3:2) am Freitagabend geschmolzen sind.

Auf die Frage, ob die Dortmunder nach dem Sieg bei den Sachsen ein Titelkandidat seien, sagte Can deshalb: „Das muss unser Ziel sein.“ Trotzdem müsse man „von Spiel zu Spiel schauen“, stellte der Mittelfeldspieler klar. „Wir sollten auf uns schauen. Wenn wir unsere Leistung aber in jedem Spiel abrufen, können wir noch viel erreichen.“

BVB-Mittelfeldmann Emre Can: „Es war ein ganz wichtiger Sieg“

Can kam in Leipzig bereits nach 30 Minuten für den verletzten Axel Witsel ins Spiel – und überzeugte sofort durch gute Zweikampfführung. „Ich sollte aggressiv sein und mit dem Ball versuchen, das Spiel nach vorne zu treiben“, erklärte er seine Rolle. „Jeder weiß, dass es heute ein ganz wichtiges Spiel für uns war. Es hat uns gezeigt, in welche Richtung es für uns gehen kann. Es war ein ganz wichtiger Sieg.“

Für Can war die Aggressivität am Samstagabend ein Schlüssel zum Sieg. „Im Top-Spiel muss man immer aggressiv sein“, betonte er. „Und genau das haben wir heute versucht.“ Vor allem im zweiten Durchgang gelang es dem Team von Trainer Edin Terzic, diese Tugend auf den Platz zu bringen. Die Offensiv-Stars Jadon Sancho und Erling Haaland sorgten mit ihren Toren für den Rest. (rh)