EM-Comeback? BVB-Profi Hummels würde sich "nicht wehren"

Berlin/Dortmund Bislang hat sich Bundestrainer Joachim Löw noch nicht zu einer möglichen Rückkehr geäußert. Der BVB-Abwehrchef betont sein Interesse.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mats Hummels hat seine Bereitschaft betont, bei der EM im Sommer mitzuspielen. „Ich wehre mich nicht, falls ich gefragt werde, noch mal zu helfen“, sagte der Abwehrchef des BVB bei Sky am Dienstag. Bundestrainer Joachim Löw habe ihn bislang aber noch nicht gefragt.

Keine konkrete Aussage von Löw

Löw vermied bislang konkrete Aussagen zum Comeback von Hummels oder auch von Thomas Müller. Innenverteidiger Hummels war zwischen 2010 und 2018 fester Bestandteil der Nationalelf und absolvierte 92 Länderspiele. Seinen letzten Einsatz für die Nationalmannschaft bestritt er am 19. November 2018 in der Nations League gegen die Niederlande (2:2).

Mit Borussia Dortmund kann Hummels in dieser Saison den DFB-Pokal gewinnen. Am Donnerstag (20.45/ARD und Sky) tritt er mit dem BVB in Berlin gegen RB Leipzig an. (dpa/fs)

