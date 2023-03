EM 2024: Warum das BVB-Stadion nicht Westfalenstadion heißt

Dortmund. Bei der EM 2024 tragen die Stadien nicht die Namen ihrer Sponsoren. In Dortmund heißt der Ort der Emotionen „BVB Stadion Dortmund“. Wie bitte?

Mit den Stadien ist das ja immer so eine Sache, fast alle Klubs haben die Namen verkauft, die Millioneneinnahmen sind einfach zu verlockend. Beim BVB heißt der Ort der Emotionen „Signal Iduna Park“ und nicht mehr Westfalenstadion, Schalke kämpft in der „Veltins-Arena“ gegen den Abstieg.

Nur stören sich die Fans meistens an der neuen Bezeichnung, kritisieren die Kapitalisierung des Fußballs, soweit schon so oft durchgekaut. Nun mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland, die in nicht mal anderthalb Jahren beginnt, kocht diese Diskussion aber noch mal hoch.

Die Südtribüne des BVB, das Herzstück des Dortmunder Stadions. Foto: firo

„BVB Stadion Dortmund“ und „Arena AufSchalke“

Denn bei dem großen Turnier tragen die Stadien nicht die Namen der Sponsoren. Die Allianz-Arena in München wird daher zur „München Fußball Arena“. In Gelsenkirchen wird in der „Arena AufSchalke“ gespielt. In Dortmund hätten die Spiele für einen Sommer noch einmal im Westfalenstadion ausgetragen werden können. Aber der etwas ungelenke Name lautet: „BVB Stadion Dortmund“. Wieso?

Die Stadien bei der EM 2024

Berlin: Olympiastadion Berlin (Fassungsvermögen: 70 000)

Köln: Köln Stadion (47 000)

Dortmund: BVB Stadion Dortmund (66 000)

Düsseldorf: Düsseldorf Arena (47 000)

Frankfurt: Frankfurt Arena (48 000)

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50 000)

Hamburg: Volksparkstadion Hamburg (50 000)

Leipzig: Leipzig Stadion (42 000)

München: München Fußball Arena (67 000)

Stuttgart: Stuttgart Arena (54 000)

Bei der EM 2024 wird in der "Arena AufSchalke" gespielt, das klingt doch ganz nett. Foto: firo

BVB-Sponsor Signal Iduna wurde nicht gefragt

Der BVB-Sponsor Signal Iduna gibt an, gar nicht gefragt worden zu sein. Also weiter nachhören, diesmal beim Deutschen Fußball-Bund. Dies sei eine Entscheidung der Europäischen Fußball-Union in Absprache mit dem Stadionbetreiber gewesen, heißt es. „Einflüsse von Sponsoren haben dabei keine Rolle gespielt, es ist üblich, dass während Turnieren keine Marken in den Stadionnamen verwendet werden. Der Name „BVB Stadion Dortmund“ wurde – neben anderen Gründen – wegen der internationalen Verständlichkeit ausgewählt.“

Heißt: Den Namen Westfalenstadion kennt man im Ruhrgebiet, den Namen BVB in der ganzen Welt. Das Stadion betreibt der Vizemeister selbst, auf Nachfrage wollte sich der Verein jedoch nicht äußern.

Mehr News und Ereignisse rund um den BVB

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB