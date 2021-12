Ein Spiel, zwei Welten: Bochum feiert, BVB hadert nach 1:1

Bochum/Dortmund. Das 1:1 in Bochum ist für den BVB wie eine Niederlage, die Spitze gerät in weite Ferne. Bochum dagegen bleibt auf Kurs Klassenerhalt.

Auch am nächsten Tag lagen die Gefühlswelten noch deutlich weiter auseinander als jene rund 15 Kilometer, die die Stadien der Klubs trennen. 1:1 (1:0) endete das Derby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund am Samstag, die Punkte wurden geteilt – doch während man sich in Bochum über einen gewonnen Zähler freute, trauerte man in Dortmund am Sonntag zwei verlorenen Zählern nach. „Das Unentschieden tut natürlich weh, weil wir eine Vielzahl an Chancen hatten, das Spiel für uns zu entscheiden“, haderte BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl im Gespräch mit dieser Redaktion. „Aber Fußball kann manchmal ungerecht sein.“