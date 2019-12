Dortmund. Vier BVB-Verträge laufen am Ende dieser Saison aus. Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat viel Arbeit. Das ist die Tendenz.

Diese BVB-Verträge laufen 2020 aus - und das ist die Tendenz

"Ich mache mir ständig Gedanken über die Vertragslaufzeiten unserer Spieler", hat BVB-Sportdirektor Michael Zorc zuletzt gesagt. Es sind derzeit vor allem vier Verträge, über die der 57-Jährige grübeln muss, weil sie im Jahr 2020 auslaufen. Also am Ende dieser Saison.

Die BVB-Verträge von Achraf Hakimi, Mario Götze, Lukasz Piszczek und Eric Oelschlägel laufen aus. Was wird aus ihnen? Das ist die Tendenz.

Achraf Hakimi (21): Der Marokkaner kann mit seinem Tempo als Rechtsverteidiger einen unnachahmlichen Offensivdrang entwickeln. Weswegen ihn der BVB gerne halten würde. Trainer Lucien Favre schätzt ihn, trotz der Defensivschwächen. Allerdings ist Hakimi nur vom spanischen Topklub Real Madrid ausgeliehen. Und eine Rückkehr ist wahrscheinlich. Zu gut hat Hakimi vor allem in der Champions League gespielt, er hat vier Tore in diesem Wettbewerb erzielt. Tendenz? Abgang.

Mario Götze (27): Ach ja Mario Götze, immer mal wieder sind die Probleme des eigentlichen Künstlers beim BVB Thema, derzeit ist es aber eher ruhig geworden um den Weltmeister von 2014. Götze darf unter Favre selten spielen, wird nur gelegentlich eingewechselt. Deswegen wollen die Dortmunder sein Gehalt kürzen. Mittlerweile bekommt man im Umfeld des Revierklubs aber sogar den Eindruck, dass die Verantwortlichen über einen Abgang des Topverdieners nicht gerade unglücklich wären. Auch Götze kann seine sportliche Perspektive in Dortmund nicht gefallen. Tendenz? Abgang.

Der Abschied von BVB-Fanliebling Piszczek wird emotional werden

Lukasz Piszczek (34): Der Fanliebling ist mittlerweile in die Jahre gekommen, immer noch genießt er aber einen hohen Stellenwert innerhalb der Mannschaft und des Klubs. Es ist trotzdem fraglich, ob der Rechtsverteidiger noch einmal verlängert. So oder so wird sein Abschied emotional werden. Tendenz? Abwarten.

Eric Oelschlägel (24): Der BVB-Torhüter, der in der Regel im Kader der U23 steht, hat keine sportliche Perspektive bei den Schwarz-Gelben. Tendenz? Abgang. (las)