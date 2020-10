Die jugendliche Frische: Jude Bellingham und Giovanni Reyna sind die Senkrechtstarter bei Borussia Dortmund. Klar, gelegentlich sieht man auch, dass sie erst 17 Jahre alt sind, dass sie Formschwankungen unterliegen. Aber mit ihrem Elan, ihrer Unbekümmertheit und natürlich ihrer großen Qualität tun sie dem Dortmunder Spiel gut. Und in Sachen Spielverständnis wirken sie ohnehin schon wie alte Hasen. Die Defensive: Klingt komisch, ist aber so: Von den Zahlen her stellt der BVB die beste Abwehr der Liga, erst zwei Gegentore gab es. In Rom kassierten die Dortmunder zwar gleich drei auf einmal und verteidigten dabei höchst chaotisch, aber es gibt Anzeichen, dass es gegen Schalke besser laufen könnte. Diese Anzeichen heißen Emre Can und Manuel Akanji, die beide in den Kader zurückkehren dürften - und dafür sorgen, dass der BVB hinten nicht mehr improvisieren muss.

Will gegen Schalke wieder jubeln: BVB-Profi Emre Can Foto: DPA

Die Schwächen des BVB