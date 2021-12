Die Eskalation um Zwayer hat der DFB zu verantworten

Peter Müller über den Ärger rund um das Top-Spiel in Dortmund

Essen. Schiedsrichter Felix Zwayer wurde beim Spiel BVB gegen Bayern von der Vergangenheit eingeholt. Die Kritik ist nicht verwunderlich. Ein Kommentar.

Die Geschmacklosigkeit des Samstagabends leistete sich das neue Team von „TV total“. Stefan Raabs Nachfolger Sebastian Pufpaff fuhr als Marco Rose verkleidet in einem falschen BVB-Mannschaftsbus bis vor die Kabinen – erst als auch falsche Spieler ausstiegen, wurden die ach so lustigen Leute gestoppt. Keine Grenzen, kein Gewissen: Soll sich wirklich jemand amüsieren über so eine Aktion, vier Jahre nach dem Bombenanschlag, als Sprengsätze den BVB-Bus trafen und der Spieler Marc Bartra verletzt wurde?