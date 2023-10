Niclas Füllkrug beklagt sich über die Kritik am BVB

Dortmund. Der BVB steht vor dem Champions-League-Spiel gegen die AC Mailand bereits unter Druck. Niclas Füllkrug lobt allerdings die eigene Mannschaft.

Der BVB spielt am Mittwoch gegen die AC Mailand

Borussia Dortmund benötigt einen Sieg

BVB möchte in der Champions League das Achtelfinale erreichen

In der Bundesliga stimmen die Ergebnisse. In der Tabelle steht der BVB mit 14 Punkten auf Platz vier. Am Mittwoch empfängt Borussia Dortmund in der Champions League nun den italienischen Spitzenklub AC Mailand. Hier gibt es die PK vom Dienstag zum Nachlesen.

Die BVB-Pressekonferenz mit Edin Terzic und Niclas Füllkrug: Der Live-Ticker zum Nachlesen

13:07 Uhr: Edin Terzic zum Personal: "Es gibt keine Veränderungen gegenüber dem Hoffenheim-Spiel." Damit fehlt weiterhin Marcel Sabitzer, ihn schwächt eine Adduktorenverletzung. Anschließend endet die Pressekonferenz.

13.06 Uhr: "Sie sind in der Lage, enge Spiele zu gewinnen, es wird eine interessante Aufgabe für uns", meint Edin Terzic über die AC Mailand.

13.05 Uhr: "Mir missfällt die Wahrnehmung des ganzen. Im Moment haben wir eine mentale Stärke, einen Siegeswillen", sagt Füllkrug über die Kritik an der Spielweise des BVB. "Wir haben viele gute Jungs da, die den richtigen Weg wählen. Deswegen haben wir diese Resultate. Wir haben uns in die richtige Richtung entwickelt, wir sind sehr selbstbewusst. Gewinnen ist immer gut."

BVB-Trainer Edin Terzic: "In der Regel braucht man in etwa zehn Punkte, um weiterzukommen"

13.03 Uhr: "Ich bin immer relativ entspannt, in dem Moment wird es dann etwas besonderes sein. Es geht wie in jedem Spiel darum, die Spiele zu gewinnen. Es ist ein kleines erstes Erlebnis, in einem Heimspiel in der Champions League dabei zu sein. Es sollte schon noch mal ein Stück weit besonderer sein als in einem gewöhnlichen Spiel", erklärt Niclas Füllkrug.

13.02 Uhr: Es geht los! "Das Spiel in Paris haben wir uns anders vorgestellt, in der Regel braucht man in etwa zehn Punkte, um weiterzukommen. Wenn man das runterrechnet, weiß man um die Wichtigkeit der Heimspiele", sagt Edin Terzic.

12.30 Uhr: Edin Terzic ist bereits eingetroffen, er bereitet sich auf die PK vor.

12.26 Uhr: Noch ist der Presseraum im Dortmunder Stadion nur spärlich gefüllt.

12.21 Uhr: Die BVB-PK beginnt um 13 Uhr

Edin Terzic, BVB-Trainer, hofft in der Champions League auf einen Erfolg gegen AC Mailand. Foto: firo

+++ BVB steht in der Champions League schon unter Druck +++

BVB: Mehr News und Hintergründe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB