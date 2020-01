Die BVB-Bosse sind mit der Vorbereitung unzufrieden

Dortmund. Der BVB bereitet sich seit dem 3. Januar auf den Rückrunden-Start vor. Doch im Trainingslager gab es in den Testspielen viel Schatten.

"Wir haben immer Druck bei Borussia Dortmund", meinte Michael Zorc am Donnerstag, zwei Tage vor dem ersten Spiel der Rückrunde beim FC Augsburg. "Wir haben hohe Ziele. Wir wollen einen guten Start. Dafür haben wir im Trainingslager und auch hier gearbeitet", ergänzte der BVB-Sportdirektor. Was Zorc allerdings nicht verriet, war, dass die Verantwortlichen nicht gerade zufrieden sind mit der Vorbereitung.

Seit dem dritten Januar ackern die Dortmunder wieder. Vom 4. bis zum 12. Januar schwitzten sie im spanischen Marbella. In drei Testspielen (0:0 gegen Standard Lüttich; 4:2 gegen Feyenoord Rotterdam; 0:2 gegen den FSV Mainz) gab es dort wenig Licht, aber eine Menge Schatten. Wer sich beim BVB umhört, erfährt deswegen, dass die Bosse mit den schwachen Auftritten hadern, sie kritisieren die Einstellung ihrer Elf. Unter der Oberfläche brodelt es bei der Borussia.

Deswegen hat die Auftaktpartie in Augsburg eine enorme Bedeutung. Ein erneuter Rückschlag könnte alte Fragen wieder aufwerfen. "Wir erwarten eine gute Leistung, ein gutes Spiel", meinte Zorc. "Die Mannschaft soll das umsetzen, was der Trainer vorgibt. Wir wissen, was uns dort erwartet. Wir fahren dort hin, um zu gewinnen."

BVB-Kapitän Marco Reus ist fit

BVB-Neuzugang Erling Haaland wird mit nach Augsburg reisen, er könnte sein Debüt beim Tabellenzehnten geben. Marcel Schmelzer und Thomas Delaney sind hingegen nach wie vor verletzt, Tobias Raschl konnte die ganze Woche über nicht trainieren. Marco Reus und Thorgan mischten dafür an allen Tagen mit. "Wir erwarten immer viel von Marco Reus, das ist normal. Marco kann uns helfen", sagte Trainer Lucien Favre.

Michael Zorc wurde am Donnerstag auch gefragt, was ihm Hoffnung mache, dass die Rückrunde besser verlaufe als die schwankende Hinrunde. "Ich glaube, dass wir am Ende der Hinserie überwiegend gute Leistungen gezeigt haben", sagte er. Die BVB-Vorbereitung erwähnte er nicht. (las)