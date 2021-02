DFB terminiert Bundesliga: BVB gegen Bayern am Samstagabend

Dortmund. In den kommenden acht Bundesligaspielen muss Borussia Dortmund immer samstags ran. Auch im Top-Spiel gegen Rekordmeister FC Bayern.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Bundesliga-Spieltage 24 bis 28 zeitgenau angesetzt – darunter auch das das Gipfeltreffen zwischen Rekordmeister FC Bayern München und Borussia Dortmund am Samstag, den 06. März um 18.30 Uhr.

Für die Dortmunder eine Anstoßzeit, die in den kommenden Wochen fast zur Gewohnheit wird. Gleich viermal spielen die Borussen in den folgenden acht Bundesligaspielen am Samstag um 18.30-Uhr das Top-Spiel. In der kommenden Woche bei Schalke 04, im März dann gegen die Bayern, Hertha BSC und im April beim VfB Stuttgart.

Die übrigen BVB-Spiele bis Mitte April finden ebenfalls samstags statt – mit Anstoß jeweils um 15.30 Uhr. (rha)

Die kommenden Spiele des BVB in der Bundesliga: