DFB: So reagiert BVB-Profi Mats Hummels auf EM-Nominierung

Essen. Mats Hummels kehrt in die Nationalmannschaft zurück. Der Abwehrchef des BVB hat "richtig Bock auf ein neues Kapitel" bei der EM.

Rund zwei Jahre nach seiner Ausbootung aus der Fußball-Nationalmannschaft steht Innenverteidiger Mats Hummels von Borussia Dortmundwieder im Kader des DFB. Wie Bundestrainer Joachim Löw am Mittwoch bekanntgegeben hat, steht der Defensivmann im 26-köpfigen Aufgebot für die Europameisterschaft. Gleiches gilt für Thomas Müller vom FC Bayern.

Für eine Überraschung sorgten zudem die Berufungen von Rechtsverteidiger Christian Günter (SC Freiburg) und Kevin Volland (AS Monaco). Beide zeigten sich in den sozialen Medien begeistert von ihrer EM-Teilnahme. Günter absolvierte bislang erst ein Länderspiel im Mai 2014, Volland wurde seit November 2016 nicht mehr in die Nationalmannschaft berufen. Wir haben die Reaktionen des Quartetts für Sie zusammengefasst.

Mats Hummels: „Ich habe richtig Bock auf ein neues Kapitel. Ich bin sehr glücklich und stolz, wieder dabei zu sein.“

Thomas Müller: „Wieder dabei! Auf geht“s zur EURO. Ich bin bereit.„

Kevin Volland: „Ich bin extrem glücklich und dankbar, wieder ein Teil der Nationalmannschaft zu sein!“

Kevin Volland: „Ich bin extrem glücklich und dankbar wieder ein Teil der Nationalmannschaft zu sein!"

Christian Günter: „Ich kann es noch nicht in Worte fassen, ich bin sehr überrascht gewesen. Ich freue mich unglaublich auf die Zeit. Der Trainer (Christian Streich, d.Red.) hat mich am Montag in sein Zimmer geholt und gesagt, dass er mir was sagen muss, dass der Herr Löw angerufen hat. Wenig später hab ich dann selbst mit Herrn Löw telefoniert. Das werde ich nie vergessen in meinem Leben. Jedes Kind träumt davon, und so war es auch bei mir. Ich habe schon ein Länderspiel gemacht, aber bei einem Turnier dabei zu sein, setzt dem Ganzen die Krone aus. Die Hoffnung war immer da, und natürlich auch der Traum. Ich weiß, dass ich das niemals alleine geschafft hätte, daher lag es mir am Herzen, das meinen Teamkollegen persönlich zu sagen. Sie haben sich gefreut für mich.“ (sid mit fs)

