DFB-Pokal-Achtelfinale: BVB muss gegen VfB Stuttgart ran

Rekord-Pokalsieger Bayern München? Raus! Titelverteidiger RB Leipzig? Raus! Dazu noch Union Berlin, der 1. FC Köln, der 1. FC Heidenheim, der SC Freiburg, TSG Hoffenheim und der FSV Mainz 05. Nach dem Exodus der Bundesligisten in der zweiten Runde des DFB-Pokals stehen nur noch sechs Vertreter des Oberhauses im Achtelfinale - so wenige wie zuletzt 1992/93. In Runde eins waren nämlich bereits Werder Bremen, Darmstadt 98, der FC Augsburg und der VfL Bochum gescheitert.

Nun wurde das Achtelfinale ausgelost. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund zog Parasportlerin Denise Schindler die Kugeln. In dieser Spielzeit stehen neben den sechs Bundesligisten, acht Zweitligisten, ein Drittligist und ein Viertligist in der Runde der letzten 16, die am 5./6. Dezember ausgetragen wird. Bei der Auslosung war so gut wie alles möglich, da aus einem Topf gezogen wurde. Es konnten also auch Drittligist Saarbrücken und Regionalligist Homburg aufeinandertreffen.

Die DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker

15:50 Uhr: Es geht los. Moderator ist Sven Voss, übertragen wird die Auslosung im ZDF.

15:52 Uhr: Erste Paarung: VfB Stuttgart - Borussia Dortmund

15:54 Uhr: 2. Paarung: 1. FC Saarbrücken - Eintracht Frankfurt

15:56 Uhr: 3. Paarung: Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg

15:57 Uhr: 4. Paarung: Hertha BSC - Hamburger SV

15:58 Uhr: 5. Paarung: FC Homburg - FC St. Pauli

15:58 Uhr: 6. Paarung: Bayer Leverkusen - SC Paderborn

15:59 Uhr: 7. Paarung: 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg

15:59 Uhr: 8. Paarung: 1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf

„Saarbrücken hat den FC Bayern aus dem Wettbewerb geworfen sowie in der ersten Runde den Zweitligisten Karlsruher SC“, kommentierte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller die Auslosung. „Das allein zeigt schon, welches Potenzial in unserem nächsten DFB-Pokalgegner steckt.“

Auch Schalke 04 ist raus

Für den FC Bayern hatte der Mittwochabend in Saarbrücken etwas Historisches. Gegen einen Klub aus der 3. Liga oder darunter war der Rekordsieger zuvor letztmals in der Saison 2000/01 beim Zweitrunden-Aus beim damaligen Viertligisten 1. FC Magdeburg gescheitert. Zweitligist FC Schalke 04 war am Dienstag nach Verlängerung beim FC St. Pauli gescheitert.

Hier noch einmal die 2. Pokalrunde im Überblick

FC Homburg - SpVgg Greuther Fürth 2:1 (1:0)

FC St. Pauli - Schalke 04 2:1 (1:1, 1:0) n.V.

VfB Stuttgart - Union Berlin 1:0 (1:0)

VfL Wolfsburg - RB Leipzig 1:0 (1:0)

Arminia Bielefeld - Hamburger SV 1:1 (1:1, 1:0) n.V., 3:4 i.E.

SpVgg Unterhaching - Fortuna Düsseldorf 3:6 (3:3, 3:3, 1:0) n.V.

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim 3:1 (3:0)

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln 3:2 (1:0)

SV Sandhausen - Bayer Leverkusen 2:5 (0:1)

Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg 3:3 (2:2, 0:2) n.V., 3:4 i.E.

SC Freiburg - SC Paderborn 1:3 (0:2)

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 1:0 (1:0)

Viktoria Köln - Eintracht Frankfurt 0:2 (0:1)

1. FC Saarbrücken - Bayern München 2:1 (1:1)

1. FC Nürnberg - Hansa Rostock 3:2 (3:2, 2:2, 0:0) n.V.

Hertha BSC - FSV Mainz 05 3:0 (1:0)

So geht es im DFB-Pokal weiter

Achtelfinale: 5. und 6. Dezember 2023 (Auslosung: 5. November)

Viertelfinale: 30. und 31. Januar sowie 6. und 7. Februar 2024

Halbfinale: 2. und 3. April 2024

Finale: 25. Mai 2024 in Berlin

