DFB-Comeback von Hummels, Moukoko zur U21? Das sagt BVB-Sportdirektor Zorc

Dortmund. Ein BVB-Duo für den DFB? Der Dortmunder Sportdirektor Michael Zorc bezieht Stellung zu Mats Hummels und Youssoua Moukoko.

Michael Zorc, der Sportdirektor von Borussia Dortmund, konnte die Meldung des Fachmagazins Kicker noch nicht bestätigen. "Aber ich glaube, dass es folgerichtig wäre, weil er über Wochen und Monate sehr gute Leistungen gebracht hat und nach wie vor vor zu den besten deutschen Innenverteidigern gehört", sagte Zorc.

Es ging dabei natürlich um Mats Hummels. Bundestrainer Joachim Löw soll laut Medienberichten für die Europameisterschaft im Sommer wieder mit dem BVB-Abwehrchef und Bayern-Angreifer Thomas Müller planen. Löw hatte das Duo genauso wie den Münchener Verteidiger Jerome Boateng nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2018 ausgebootet und wollte einen Neuaufbau mit jüngeren Spielern einleiten. Zuletzt hatte Löw die Tür für eine Rückkehr des Trio schon aufgestoßen, der für den Sommer geplante Rücktritt des Bundestrainers hatte die Gerüchte, Müller und Hummels könnten wieder für die DFB-Elf auflaufen, zusätzlich befeuert. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte Löw, man wolle darüber im Mai entscheiden.

BVB-Talent Moukoko ist ein Kandidat für die U21-EM

Youngster Youssoufa Moukoko ist hingegen sicher ein Kandidat für die U21-Europameisterschaft Ende März. Das bestätigte Zorc. "Da hat es zuletzt Gespräche hier in Dortmund mit Stefan Kuntz (U21-DFB-Trainer Anm. d. Red.) gegeben. Wir würden das sehr begrüßen und uns freuen für Youssoufa, wenn er schon diesen Schritt in Richtung U21 in seinem Alter geht", sagte Dortmunds Sportdirektor über das erst 16 Jahre alte Top-Talent. "In seinen Kureinsätzen hat er schon gezeigt und angedeutet, dass er viel Qualität mitbringt vorne im Sturmzentrum."

Ende des vergangenen Jahres hatte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), im Gespräch mit dieser Redaktion zu einer möglichen Teilnahme an der U21-EM noch betont: "Wir tun alle gut daran, die Entwicklung Youssoufas mit aller Entspanntheit und Geduld zu begleiten."