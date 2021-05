Der FC Bayern ist zu gut – und den Verfolgern fehlt Konstanz

Party auf dem Rasen: Der FC Bayern feiert die neunte Meisterschaft in Serie.

Dortmund. Der FC Bayern ist wieder Meister. Die fehlende Spannung tut der Liga nicht gut – aber es gibt kaum Hoffnung, dass sich was ändert. Ein Kommentar.

Jetzt ist es also wieder so weit. Jetzt muss man wieder den Satz rausholen, den man als Sportjournalist einmal im Jahr eben rausholen muss: Glückwunsch FC Bayern zur Meisterschaft, zur, ja wievielten nochmal? Einmal nachzählen: neunte Meisterschaft in Serie. Ach ja. Wie gesagt, Glückwunsch.