Der BVB trifft gegen Manchester City auf geballte Weltklasse

Manchester. Der BVB ist heute in der Champions League bei Manchester City klarer Außenseiter. Nicht nur Erling Haaland ist eine Bedrohung. Ein Kommentar.

Sebastian Kehl wusste natürlich, dass er gegen Windmühlen ankämpfte. Aber der Sportdirektor von Borussia Dortmund musste es ja versuchen, als er auf dem Weg zum Champions-League-Spiel bei Manchester City mit Journalisten über die anstehende Partie sprach. „Es geht nicht nur um Erling Haaland“, sagte Kehl also. „Manchester hat insgesamt eine sehr gute Mannschaft, sie ist Favorit in der Gruppe und möglicherweise auch in der Champions League.“ Mit der Ansage aber erwischte der BVB-Sportdirektor die falsche Zielgruppe.