Borussia Dortmund Youth League: Der BVB jubelt dank Jamie Bynoe-Gittens in der Königsklasse

Manchester. Die U-19-Fußballer von Borussia Dortmund stehen nach einem Elfmeter-Drama bei Manchester United im Viertelfinale der A-Junioren-Königsklasse.

Nach einem dramatischen Spiel bei Manchester United stehen die U-19-Fußballer von Borussia Dortmund im Viertelfinale der A-Junioren-Königsklasse, der Youth League. Das Team von Trainer Mike Tullberg hat sich am Dienstagabend nach Elfmeterschießen mit 5:3 (2:2, 1:1) durchgesetzt.

Der BVB-Spieler der Partie war Jamie Bynoe-Gittens: Der 17-jährige Engländer, den die Dortmunder 2020 für eine sehr hohe fünfstellige Ausbildungsentschädigung von Manchester City geholt haben, erzielte in der regulären Spielzeit beide Treffer für den BVB und beendete das Elfmeterschießen, als er den tschechischen ManU-Keeper Radek Vitek ein drittes Mal überwand.

Lion Semić schickt Jamie Bynoe-Gittens zum Dortmunder 1:0

Das Elfmeterschießen – eine Verlängerung gab es nicht – war hochdramatisch: Nachdem Göktan Gürpüz für den BVB und Marc Jurado für Manchester United getroffen hatten, gab es vier Fehlschüsse in Serie. Dann aber verwandelte Tom Rothe, während Dortmunds Teufelskerl Silas Ostrzinski gegen Noam Emeran parierte und Jamie Bynoe-Gittens somit die Möglichkeit zur Entscheidung ebnete.

In der regulären Spielzeit war Jamie Bynoe-Gittens nach 16 Minuten zum ersten Mal zur Stelle: nach einem blitzschnellen Gegenangriff. Lion Semić schickte Jamie Bynoe-Gittens, der Stürmer zog Manchesters Álvaro Fernández davon und schob den Ball aus 14 Metern an Radek Vítek vorbei in die Maschen. Aber nur sieben Minuten später glich Charlie McNeill für die Gastgeber aus.

Elfmeter? Glück für den BVB in der Nachspielzeit

Im zweiten Abschnitt fiel der BVB-Führungstreffer in der 68. Minute fast aus dem Nichts, weil Manchester United zu diesem Zeitpunkt eindeutig das bessere Team war. Nichtsdestotrotz erhöhte Jamie Bynoe-Gittens – diesmal nach Vorarbeit von Tom Rothe – auf 2:1.

Das reichte aber nicht zum Sieg nach 90 Minuten. Rhys Bennett gelang nach 85 Minuten das 2:2 für Manchester, das fast auch noch zum 3:2 gekommen wäre, und zwar in der dritten Minute der Nachspielzeit. Dortmunds Samuel Bamba traf Charlie McNeill am Fuß, aber der schwedische Schiedsrichter Kaspar Sjöberg (34) entschied nicht auf Strafstoß. Sondern auf Elfmeterschießen, das am Ende nur der BVB genoss.

Borussia Dortmund U 19: Ostrzinski - Semić, Collins, Kleine-Bekel (46. Bamba), Coulibaly – Walz (46. Cissé), Lütke-Frie, Rothe - Gürpüz, Rijkhoff (63. El-Zein), Bynoe-Gittens. (AHa)

