Der BVB ist immer noch die zweite Kraft im deutschen Fußball

Essen. Der FC Bayern empfängt den BVB, auf Platz zwei aber steht RB Leipzig. Das muss langfristig noch nichts heißen. Ein Kommentar

Zwei Schwergewichte des deutschen Fußballs treffen an diesem Samstag aufeinander. Bayern München gegen Borussia Dortmund, das ist nach wie vor eine faszinierende Begegnung, auch wenn die derzeitige Tabelle etwas anderes erzählen will. Die Bayern haben den BVB klar abgehängt, auf Platz zwei drängelt RB Leipzig, der Emporkömmling. Kann Leipzig sogar Meister werden? Ja, aber nur, wenn die Bayern so leichtsinnig sein sollten, dies zuzulassen.