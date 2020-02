Diese Spieler sind die Verlierer des BVB-Hochs

Die Zahlen lesen sich fabelhaft. Neun Punkte hat der BVB in den ersten drei Rückrundenspielen eingesammelt, dabei 15 Tore erzielt. Die Dortmunder, so viel lässt sich festhalten, wirken deutlich gefestigter, souveräner, gefährlicher als in der Hinrunde. Doch die Stolpergefahr bleibt hoch. Dienstag im DFB-Pokal wartet Werder Bremen, dann reist der Revierklub zu Bayer Leverkusen. Die Beständigkeit des BVB-Hochs muss erst noch getestet werden.

Erling Haaland gibt der Mannschaft Tempo, Coolness, Torgefahr

Schon jetzt zeigt sich allerdings, dass die Verantwortlichen mit dem Kauf von Erling Haaland einiges richtig gemacht haben. Der Norweger wird nicht weiter so konstant treffen, aber er gibt dieser Mannschaft Tempo, Coolness, Torgefahr. Die Offensive kann nun variantenreicher wirbeln. Die Defensive soll nun durch Emre Can zusätzlich stabilisiert werden. Der Neuzugang von Juventus Turin soll die Elf in ihren schläfrigen Phasen, die sie immer noch hat, aufwecken und wenn nötig, dagegenhalten.

Mehrere Spieler müssen um Einsatzzeiten bangen

Andere gehören zu den Verlierern des BVB-Hochs. Mario Götze wird nach dem Haaland-Transfer nicht mehr viele Einsatzminuten sammeln. Nico Schulz bewirbt sich eigentlich bei Bundestrainer Joachim Löw für einen Platz im EM-Kader, doch auf der linken Seite hat ihn Raphael Guerreiro verdrängt. Mahmoud Dahoud bleibt ein Missverständnis. Manuel Akanji hat sich in der Dreierkette wieder stabilisiert, er bekommt nun allerdings zusätzlich Konkurrenz durch Can.

Trainer Lucien Favre muss seinen Kader also bei Laune halten, seine Entscheidungen moderieren. Was nicht zu seinen Stärken zählt. Der 62-Jährige muss sich ebenfalls weiterentwickeln, will er ein Trainer sein, mit dem Borussia Dortmund die hohen Ziel erreichen kann. Ansonsten droht wieder Unruhe. Es wird sich daher erst in den kommenden Wochen zeigen, wie stabil das Dortmunder Gebilde tatsächlich daherkommt.