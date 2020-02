Das sagt BVB-Trainer Favre zu Hakimis Wechsel-Ärger

Achraf Hakimi hatte einen Rekord aufgestellt, wieder einmal: 36,52 km/h – diese Höchstgeschwindigkeit hatte der Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund während des 5:0-Siegs gegen Union Berlin erreicht. Allerdings nicht in der 64. Minute. Da bewegte sich der Marokkaner erkennbar wiederwillig zur Außenlinie, wo Dan-Axel Zagadou darauf wartete, ihn zu ersetzen. Es brodelte in Hakimi und die Wut über die Auswechslung bekam dann eine Wasserflasche zu spüren, die der 21-Jährige zornig wegtrat.

Trainer Lucien Favre wollte der Begebenheit zwei Tage später nicht mehr allzu viel beimessen. „Ich war auch Spieler, ich weiß, wie es sich anfühlt, ausgewechselt zu werden“, sagte der 62-Jährige am Montagmittag, einen Tag vor dem DFB-Pokalspiel bei Werder Bremen (Dienstag, 20.45 Uhr/ARD und Sky). „Ich habe das alles mit ihm geklärt.“

BVB-Trainer Lucien Favre: "Mit Marco war es speziell"

Sportdirektor Michael Zorc hatte schon zuvor im Gespräch mit dieser Redaktion beschwichtigt: „Auf der einen Seite werden Spieler verlangt, die voll bei der Sache sind“, meinte Zorc. „Dann dürfen sie sich auch ärgern, wenn sie ausgewechselt werden.“ Es sollte aber eher die Ausnahme bleiben: „Man muss nicht jedes Mal eine Trinkflasche wegtreten. Aber wenn das einmal passiert, ist das kein Problem.“

BVB-Trainer Favre allerdings sorgte dann noch einmal für leichte Irritationen, als er sich in Sachen Marco Reus äußerte. Auch Dortmunds Kapitän war ja erkennbar unzufrieden gewesen, hatte sein Tapeband weggeschleudert. „Mit Marco war es speziell“, meinte Favre und wollte dies auch auf Nachfrage nicht konkretisieren. Nur so viel: „Er hat mir gesagt, dass alles okay ist“, erzählte Favre. „Das war nicht wegen der Auswechslung.“ Woher die Unzufriedenheit des Kapitäns dann rührte, wollte Favre aber nicht verraten.

Nach Informationen dieser Redaktion hatte Reus vor allem mit sich und dem Spielverlauf gehadert. Zwar stand es schon 4:0, als er ausgewechselt wurde, zwar hatte der Angreifer auch ein Tor per Elfmeter selbst beigesteuert. Aber: Es war in so mancher Szene noch viel mehr möglich gewesen für Reus gegen die völlig überforderten Berliner – und Möglichkeiten hätte es sicherlich auch in den letzten 19 Minuten gegeben, die er nun von der Bank aus verfolgen musste. Das wurmte den ehrgeizigen Kapitän viel mehr als die Auswechslung an sich.