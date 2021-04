Das sagt BVB-Trainer Edin Terzic zu den Wechselgerüchten

Dortmund. BVB-Trainer Edin Terzic soll nach der Saison wieder Co-Trainer werden. Andere Bundesligaklubs sind interessiert. Nun spricht er selbst darüber.

Edin Terzic hat sich einen Namen gemacht, so viel ist sicher. Bei Borussia Dortmund hat der bisherige Assistent im November Lucien Favre als Cheftrainer abgelöst. Und auch wenn die Ergebnisse nicht immer stimmten, impfte er der Mannschaft einen neuen, aktiveren Stil ein, der sich nun auch in den Resultaten niederschlägt: Vier Spiele in Serie hat der BVB gewonnen, Platz vier ist wieder in Reichweite - und am Samstag geht es gegen den Zweitligisten Holstein Kiel (20.30 Uhr/ARD und SKY) um den Einzug ins DFB-Pokalfinale.

Das macht Terzic interessant, auch für andere Klubs. Der VfL Wolfsburg etwa hat ihn auf dem Zettel, falls Oliver Glasner den Klub im Sommer verlassen sollte. Aber wäre Terzic an der Aufgabe auch interessiert? "Ich möchte dieses Spiel nicht mitspielen", sagt der BVB-Trainer, als er auf genau dieses Thema angesprochen wird. "Ich bin sehr glücklich in meienr jetzigen Funktion und ich war sehr glücklich in meiner vorherigen Funktion. Aktuell gibt es für mich nur ein Thema: die Champions-League-Qualifikaton und den Finaleinzug zu schaffen."

BVB-Sportdirektor Zorc: "Planen fest mit Terzic"

Der BVB würde Terzic ohnehin nur äußerst ungern ziehen lassen: "Wir planen ganz klar mit Edin im Trainerteam für die neue Saison und hoffen, dass sich an dieser Planung nichts ändert", sagt Sportdirektor Michael Zorc - und schiebt dann lachend nach: "Die Preise steigen gerade, wie man sieht." Eine Anspielung auf den FC Bayern, der sich die Verpflichtung des Leipzig-Trainers Julian Nagelsmann 25 Millionen Euro kosten lässt.

Das zeigt: Der Trainermarkt ist in Bewegung, nur ganz wenige Klubs werden mit dem aktuellen Trainer sicher auch in die kommende Saison gehen. Es könnten sich also einige Türen öffnen für Terzic. Ob er hindurchgehen wird, bleibt offen, ausgeschlossen haben weder der Trainer noch der Sportdirektor einen möglichen Wechsel.